反恐首案｜法官指陪審團須考慮證人彭軍壕會否為減刑而剪裁證供 

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，法官今（22日）續於高等法院引導陪審團。法官指賴振邦被指是Bobby，陪審團須考慮控方證人彭軍壕會否為了減刑而剪裁證供，指稱賴為Bobby，若陪審團不能肯定賴是Bobby，則不能連繫賴為串謀者。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

法官張慧玲總結被告賴振邦的證供，法官指賴沒有作供是其權利，不可因而作出不利揣測。法官指，有警員供稱在2020年1月19日帶賴到長沙灣警署作「debriefing」，調查賴的背景，政治立場以及與其他被捕人士關係，並非搜證一部份。

據辯方說法，賴被要求脫去衣物只穿內褲，有警員罵賴是「曱甴」；賴穿回褲子後發現其褲袋內有子彈，警員取出並用子彈在賴的上身磨擦，以留下DNA；警員又稱釋放賴後會對外稱賴「篤灰」。警員在盤問下一一否認，但承認賴最終沒有回答任何問題，調查過程花上2小時，警員解釋或因年紀大而重複提問了。

法官指，賴沒有作供，沒有證供顯示賴被打的過程，陪審團須考慮是否信納警員證供。

另外，控方證人彭軍壕指賴為Bobby，辯方則指賴的姐夫叫賴為呀邦，但本案的Telegram訊息沒有出現過呀邦。法官指，陪審團須考慮賴的家人沒叫賴的英文名，是否代表賴沒有英文名或不是叫Bobby。

法官又指，陪審團須考慮證人彭軍壕會否為減刑而剪裁證供，例如Bobby另有其人而彭代入為賴，若陪審團不能肯定賴是Bobby，則不能連繫賴為串謀者。

聆訊明（23日）續。

記者：陳曉欣

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