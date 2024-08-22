創科發展｜陳茂波：發展創科最重要的是人才　掌前沿科技人才如踢足球「中鋒」

▲ 財政司司長陳茂波今日（22日）在中大創業日十周年呈獻創新創業展致辭。(政府新聞處圖片)

財政司司長陳茂波今日（22日）表示，發展創科最重要的是人才，要有掌握前沿科技、有創意的人才，如果以踢足球作比喻，即是有突破力的「中鋒」，但要入波，也需要有「左右兩翼」，即是懂科技、懂創業、又懂得經營的人才，也要有好的「中場」，即是堅實的中層技術人才，以及能夠用「人話」跟不同界別的人士、以至普羅大眾溝通的專才，「贏波，需要的是團隊合力。」

陳茂波今日在中大創業日十周年呈獻創新創業展致辭指，香港的人才庫、創新科研及研究成果轉化，在過去多年的努力下都取得了不錯的成績。他認為，努力發展高科技，不斷創新，力求達至高效能、高質量，就是培育新質生產力，就是推動社會經濟的高質量發展。他指，全球創科的競爭相當激烈，雖然香港的大學在全球排名不俗，也匯聚了不少頂尖的人才，但未來仍然需繼續努力。

特區政府致力推動產學研更緊密的協作，鼓勵科研成果轉化和商品化，建構更蓬勃的產業生態。陳茂波指，去年推出100億元的「產學研1+計劃」，至今已經批出第一批20多個項目。與此同時，也鼓勵大學與特區政府引進的重點企業以及在大灣區兄弟城市的夥伴在科研方面開展更多合作，形成更大的協同效應。

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