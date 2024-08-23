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長壽秘訣｜日本116歲婆婆接棒全球最長壽人瑞　常散步參觀神社最愛2款食物

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

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日本116歲婆婆接棒全球最長壽人瑞，常散步參觀神社，最愛2款食物。

【長壽／長壽秘訣／全球最老人瑞／新冠肺炎／參拜神社】日本人一向長壽，但長壽秘訣究竟是什麽？日本116歲的糸岡富子（Tomiko Itooka）是目前在世的最老人瑞，而她的健康長壽全因平日最常做3件事，飲食方面最愛一種人氣飲品及一款水果。

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日本116歲婆婆成為全球最老人瑞

綜合日媒報道，繼西班牙117歲全球最長壽人瑞Maria Branyas Morera在19日逝世後，美國「老人醫學研究組織」（Gerontology Research Group，GRG）周三（21日）宣布，1908年（明治41年）5月23日出生的日本婦女糸岡富子成為目前在世的最高齡人類。

在得知自己成為健力士紀錄現任最老人瑞後，糸岡富子只是神情嚴肅地說了「謝謝」，言簡意賅。周三當天，她精神很好，睡眠時間並未太久，還喝著她最愛的可爾必思打發時間。

更多相關報道：長壽秘訣︱115歲婆婆染新冠照康復　接棒成日本最高齡人瑞　長壽或因愛喝1款飲品

常散步參觀神社

據悉，糸岡富子出生在日本大阪市，在家中排行老二，哥哥、弟弟各一人，學生時代是校內排球隊隊員。她於1928年結婚，在第二次世界大戰期間，她曾替夫婿經營紡織廠。而丈夫在1979年去世，她在夫婿的家鄉奈良市住了10年，1990年遷居兵庫縣蘆屋市。

而糸岡富子育有4名子女、5名孫輩，現居於安老院。有安老院負責人表示，糸岡富子雖年過百歲，但身體仍十分硬朗，興趣是散步和參拜寺廟，入住院舍前可從住家一路步行3公里到神社參拜。入住院舍後，她最初亦維持步行習慣，直至近年才以輪椅代步，由護理人員推到餐廳吃飯。

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長壽秘訣是最常做3件事

日本對上一任最高齡長者為巽房女士，因自然衰老於2022年12月12日辭世，享年116歲。不過糸岡富子當時不幸感染新冠肺炎，令一眾護理人員非常擔心。幸好她最終成功抗病康復，院方亦在她康復後告知她，她已成為全日本最高齡人瑞的消息。

同年院方在5月為她舉辦生日會，慶祝其115歲大壽。在今年5月過116歲生日時，蘆屋市27歲的市長高島崚輔亦親自到訪獻花賀壽。

至於糸岡婆婆的長壽秘訣，安老院方透露，婆婆平日有3大愛好：

  • 愛運動
  • 愛吃香蕉
  • 愛喝乳酸飲品（可爾必思）

日本長壽老人最常吃10種食物

日本作為公認的長壽之國，人瑞比例是世界之最。日媒曾訪問了600多位日本長壽老人，了解到他們飲食習慣的共通點。最常吃10種食物排名如下：

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