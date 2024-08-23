致命意外｜母親駕私家車迎頭撞巴士　2幼女未用兒童座椅疑遭安全帶勒腹喪命

▲ 日本一名母親駕私家車迎頭撞巴士，2幼女疑未用兒童座椅，遭安全帶勒腹喪命。（iStock圖片）

日本發生一宗致命車禍，一輛私家車與一輛公共巴士迎頭相撞，私家車內兩名小孩因未有使用兒童安全座椅，安全帶過度拉扯施壓，導致腹部大量出血死亡

最新影片推介︰

綜合日媒《NHK》報道，事發於8月18日福岡市，一名32歲的母親駕駛私家車，並載有兩名分別7歲及5歲的女兒，當時私家車突然與一輛巴士迎頭相撞。就現場拍攝的照片可見，私家車被撞致車頭凹陷，嚴重變形，而巴士則沒有太大的損毀。

事發後，該名母親的左邊大腿受傷，而兩名女童則不幸死亡。據指，當時兩名女童繫著安全帶，而警方指出其死因是失血性休克，成因可能是安全帶強烈壓迫腹部所致。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於幼童乘車的安全性問題，日本汽車聯盟（JAF）指出，如果小孩僅繫上安全帶，當有意外發生時，繫上的安全帶會對小孩造成腹部及頸部的強烈衝擊。所以，除了要遵守日本法律，讓未到六歲的小孩必須使用兒童安全座椅外，儘管超過6歲，但身高未滿140厘米的兒童，亦建議家長為孩子配坐兒童安全座椅。

消委會教2招揀選兒童安全座椅

消委會一直有就市面上的兒童安全座椅作出測試，消委會指出，家長為子女選擇兒童汽車安全座椅時，首要是按產品適用的身高及/或體重範圍來挑選，年齡資料僅作參考。部分適用於初生嬰孩的安全座椅可以配合指定的嬰兒手推車型號使用，方便攜帶嬰兒出入，而部分安全座椅設有獨立底座，購買時要留意售價是否已包括獨立底座。

二手安全座椅可能暗藏危機

此外，消委會提醒消費者選購兒童汽車安全座椅時，應先嘗試各種調校，確保操作自如。消委會表示，兒童安全座椅通常都設有椅背，而椅背的左右兩邊一般都設有保護墊，保護兒童的上半身包括頭部以抵受側面撞擊。曾遇過撞車的安全座椅，儘管表面無受損跡象，但機械結構可能受到破壞不宜再用，買二手安全座椅難以保證從未受過撞擊，至於親友用過的，也要問清楚是否曾受跌撞。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】