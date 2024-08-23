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張慧儀自爆曾有禁失問題困擾　一文拆解陰肌鬆弛迷思

特約

發布時間： 2024/08/23 17:30

最後更新： 2024/08/23 17:47

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張慧儀是90年代的性感女神，巔峰時期俘獲不少少男心。這位元祖級女神，53歲依然保養得宜，但近日張慧儀竟放下女神包袱，勇敢自爆原來踏入中年變更期後都開始有陰肌鬆弛、禁失問題，曾一度感到非常困擾。其實女性滲漏有不同的原因，首先要了解問題成因再對症下藥，才可以真正解決滲漏問題。張慧儀以親身經驗勸喻大家如同樣有禁失問題要及早調理，千萬不要覺得尷尬，找對方法就可以改善情況，重拾女性自信！這次更會為大家拆解常見的陰肌鬆弛迷思，原來食錯保健品好易出事？

已經53歲的張慧儀一直保養得宜。

張慧儀拍攝廣告時自爆有陰肌鬆弛問題

張慧儀近年開始復出客串一些綜藝、劇集和電影的演出，亦接拍不少廣告和代言，忙得不可開交。近日在一次拍攝廣告期間，她自爆原來40歲後都開始有陰肌鬆弛、禁失問題，她表示︰「去到咁上下年紀，已經開始覺得下盆有啲墜同鬆弛，有一次同朋友傾計傾得好開心，一笑嗰下，竟然滲左少少出黎！我即刻嚇到呆咗，又尷尬又驚！後尾連打乞嚏、咳都好易滲，仲會好易急，連水都唔敢飲多啖。」

張慧儀曾自爆曾受禁失問題所困擾。

2大滲漏迷思 對症下藥才是王道

女性面對滲漏及禁失問題都有不少迷思，亦會道聽途說胡亂食用保健品，但並沒有了解當中成因，不但未能解決問題，更有存在健康風險，得不償失！

迷思一︰滲漏及禁失是惡菌引起的問題？
有機會。天氣悶熱潮濕，容易加速惡菌滋生，加上如經常忍或沒有清潔乾淨，惡菌有機會導致頻急及滲漏問題。不少人都聽說喝紅莓汁可改善女性私密健康，但市面的紅莓汁產品都有添加糖分，過量攝取反而會導致糖分過高及變胖。此外，只有部分益生菌能有助抑制女性私密惡菌的生長，其他益生菌只能幫助促進消化系統、清除宿便，建議食用前先詢問專業醫生或藥劑師意見。提提大家，如由陰肌鬆弛所致的滲漏及禁失問題，就不能單靠服食紅莓汁及益生菌解決，若想改善問題，可服用針對陰肌鬆弛的中草藥調理。

迷思二︰沒有生育過就不會有滲漏問題？
不是。隨着年齡增長，西醫角度認為女性40歲後身體會逐漸開始出現變化，影響體內調節，而且膠原蛋白流失，使陰肌失去彈性、鬆弛、乾澀；中醫角度為年齡漸大，體內腎氣會逐漸減少，而致盆底肌肉的支撐力和彈性也會減弱，出現氣虛下陷，導致陰肌鬆弛及禁失問題。另外，肥胖、長期便秘、慢性咳嗽等問題都與體內的氣血循環和脾腎功能有關，有機會導致氣血堵塞或不流通，腎氣虛弱使陰肌容易變得鬆弛，容易禁失、頻急。

3大天然中藥材有助「提氣緊陰」

中醫認為氣血不足、脾胃虛弱會導致「氣虛下陷」，令陰肌變得鬆弛，從而出現禁失、頻急問題，透過「補氣提氣」能調節和鞏固盆底肌的緊緻性、彈性及滋潤性，改善禁失問題。女士們可以透過服用中藥材調理，以下3種中藥材都能有助「提氣緊陰」。

●   升麻︰提升陰肌緊緻度，改善氣虛下陷、禁失
●   人參︰補氣提氣，提升陰肌控制
●   當歸︰具有補氣養血、紓緩陰肌乾澀功效

張慧儀透露服食維特健靈「緊肌秘密」，再配合做凱格爾運動，很快就改善了滲漏問題。

張慧儀分享回復緊緻陰肌靠2招︰服食天然保健品配合運動

張慧儀表示，不想用護墊這種治標不治本的方法，於是決心尋求解決方法。她說︰「嗰陣日日都要用護墊，但罨住罨住真係好唔舒服，又驚有異味，唔想再長期一直用護墊。」

後來張慧儀經朋友介紹下嘗試服食維特健靈「緊肌秘密」，再配合做凱格爾運動，她欣喜表示，堅持了大約1個月就開始回復緊緻陰肌︰「嗰陣食咗1個月左右，已經感覺下面嘅肌肉緊緻咗，開始控制到啲肌肉，效果都幾明顯㗎！而且滲漏問題改善左好多，咳、打乞嚏、大笑呀都無滲，輕鬆咗好多呀，而家唔使成日搵廁所啦！而且佢都有滋潤嘅作用，妹妹仲無咁乾同痕！」

張慧儀大方分享她的緊陰秘密：維特健靈「緊肌秘密」。

緊肌秘密獨有天然修復緊緻配方 三合一解決盆底肌私密問題

張慧儀推介的維特健靈「緊肌秘密」，由中西專業醫學團隊，專為改善女性陰肌鬆弛研發而成，以獨有天然修復緊緻配方，蘊含多種珍貴中草本，如人參、當歸、升麻等，有效提氣緊陰，配合維他命D3加強減少禁失、滲漏，集「緊陰、止滲、滋潤」三合一功效，全方位改善女性私密問題。

維特健靈「緊肌秘密」成分天然，有效緊陰、止滲、滋潤。

當中超過9成用家認同服用「緊肌秘密」後，有效改善陰肌鬆弛、禁失、乾澀、痕癢、灼痛、異味等私密問題*。而且產品成分天然溫和，絕無西藥副作用，安全可靠，不同年齡及體質的婦女也可放心服用。

9成用家認同改善私密問題*。

「緊肌秘密」銷售點：維特健靈專門店、維特健靈網店、萬寧、屈臣氏、華潤堂及HKTVmall

立即購買: https://go.vitagreen.com/4dlV3ew

*根據2022年緊肌秘密™問卷調查

（特約）

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