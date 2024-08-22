香港小姐2024丨15強入圍佳麗童年照曝光　鍾翠詩超可愛倪樂琳自認搞怪小妹表演慾強

▲ 《2024香港小姐競選》15強入圍佳麗童年照曝光！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》昨晚（8月21日）起於無綫官方社交平台陸續公開15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）童年照！

15強佳麗還各自接受了「See Saw先」獨家專訪，大爆兒時趣事。

香港小姐2024丨15強佳麗年齡學歷職業一覽 陳紫佟最年輕僅18歲

香港小姐2024丨倪樂琳鍾翠詩由細靚到大

觀乎15張「Q版港姐」童年照，不難發現不少佳麗的美貌是三歲定八十，當中2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、8號盧凱怡及12號鍾翠詩的童年照更是靚到不得了，有人眼仔睩睩，有人笑容甜美！

「甜美笑容」代表12號鍾翠詩拍攝宣傳片時，「神還原」了兒時招牌篤面珠可愛手勢，並笑言：「細個嗰時嘅我好鍾意笑同影相，唔鍾意喊」。

至於「眼睩睩」代表2號倪樂琳，則笑稱小時候是搞怪小妹：「我細個比較古靈精怪，見到鏡頭會好鍾意唱歌同跳舞，做啲好搞怪嘅動作量，例如我鍾意喺媽咪想影我優美咁彈琴嘅時候，好似傻咗咁boom boom boom亂彈。」

倪樂琳又笑言相關性格適合參選港姐：「因為唔會令氣氛冷場。」她說畢更即時向鏡頭展現瘋狂、驚喜「搞怪表情包」，十分可愛。

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香港小姐2024丨莊曉婷曾是「超級男仔頭」

不少佳麗更是由小時候開始已憧憬參選港姐，分別是4號謝淑怡、5號莊曉婷、8號盧凱怡、10號吳芷靖及11號梁嘉莹。

自小已鍾情閃閃發光東西的4號謝淑怡，小時候會邊看港姐、邊模仿冠軍佳麗向鏡頭揮手；5號莊曉婷則會與在家中扮香港小姐：「細個因為短頭髮，會攞啲毛巾扮長頭髮嘅香港小姐。」

莊曉婷還透露小時候「超級男仔頭」之謎：「細個時媽咪一定要我哋三兄妹剪短頭髮，我係到中學先可以留長頭髮，嗰刻我好開心。」

10號吳芷靖小時候已想參選港姐的原因亦很搞笑，她亦忍不住邊笑邊說：「細個係有偷偷地幻想自己係香港小姐冠軍，因為細個覺得自己好靚，一直都好有自信。」

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香港小姐2024丨陳甜甜程姜月「好打得」

令人意外的是，不是所有佳麗均從小到大都斯斯文文，9號陳甜甜及13號程姜月小時候竟曾與男生打架。

9號陳甜甜更笑言小時候試過因為打架，弄致「頭髮亂了」：「我記得小時候媽媽幫我紮很漂亮的小辮子，放學後小辮子都立起來，就是因為跟男同學打架就沒了。」並補充是直到讀大學才變回斯文清秀。

至於13號程姜月的打架理由，則是出於正義感：「細個成日同男仔打交，因為覺得啲男仔會蝦啲女仔，我就好睇唔慣。」

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香港小姐2024丨秦冀雯險上報紙

值得一提的是，7號秦冀雯仍是BB時，已有相當特別的經歷，相關經歷更與其出生磅數有莫大關係：「我出世時十斤四両，好重，因為太重，啲護士全部O晒嘴，仲有記者過嚟採訪我媽咪，準備要登報紙。點知幾日之後，有個十一斤幾嘅小朋友出咗世，佢就搶咗我風頭喇。」

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