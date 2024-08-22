  • 29°C
香港時間 : 2024822日 (四) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨15強入圍佳麗童年照曝光　鍾翠詩超可愛倪樂琳自認搞怪小妹表演慾強

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐競選》15強入圍佳麗童年照曝光！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》昨晚（8月21日）起於無綫官方社交平台陸續公開15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）童年照！

15強佳麗還各自接受了「See Saw先」獨家專訪，大爆兒時趣事。

香港小姐2024丨15強佳麗年齡學歷職業一覽　陳紫佟最年輕僅18歲

香港小姐2024丨倪樂琳鍾翠詩由細靚到大

觀乎15張「Q版港姐」童年照，不難發現不少佳麗的美貌是三歲定八十，當中2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、8號盧凱怡及12號鍾翠詩的童年照更是靚到不得了，有人眼仔睩睩，有人笑容甜美！

「甜美笑容」代表12號鍾翠詩拍攝宣傳片時，「神還原」了兒時招牌篤面珠可愛手勢，並笑言：「細個嗰時嘅我好鍾意笑同影相，唔鍾意喊」。

至於「眼睩睩」代表2號倪樂琳，則笑稱小時候是搞怪小妹：「我細個比較古靈精怪，見到鏡頭會好鍾意唱歌同跳舞，做啲好搞怪嘅動作量，例如我鍾意喺媽咪想影我優美咁彈琴嘅時候，好似傻咗咁boom boom boom亂彈。」

倪樂琳又笑言相關性格適合參選港姐：「因為唔會令氣氛冷場。」她說畢更即時向鏡頭展現瘋狂、驚喜「搞怪表情包」，十分可愛。

點擊圖片放大
+14
+13

香港小姐2024丨莊曉婷曾是「超級男仔頭」

不少佳麗更是由小時候開始已憧憬參選港姐，分別是4號謝淑怡、5號莊曉婷、8號盧凱怡、10號吳芷靖及11號梁嘉莹。

自小已鍾情閃閃發光東西的4號謝淑怡，小時候會邊看港姐、邊模仿冠軍佳麗向鏡頭揮手；5號莊曉婷則會與在家中扮香港小姐：「細個因為短頭髮，會攞啲毛巾扮長頭髮嘅香港小姐。」

莊曉婷還透露小時候「超級男仔頭」之謎：「細個時媽咪一定要我哋三兄妹剪短頭髮，我係到中學先可以留長頭髮，嗰刻我好開心。」

10號吳芷靖小時候已想參選港姐的原因亦很搞笑，她亦忍不住邊笑邊說：「細個係有偷偷地幻想自己係香港小姐冠軍，因為細個覺得自己好靚，一直都好有自信。」

點擊圖片放大
+12
+11

香港小姐2024丨陳甜甜程姜月「好打得」

令人意外的是，不是所有佳麗均從小到大都斯斯文文，9號陳甜甜及13號程姜月小時候竟曾與男生打架。

9號陳甜甜更笑言小時候試過因為打架，弄致「頭髮亂了」：「我記得小時候媽媽幫我紮很漂亮的小辮子，放學後小辮子都立起來，就是因為跟男同學打架就沒了。」並補充是直到讀大學才變回斯文清秀。

至於13號程姜月的打架理由，則是出於正義感：「細個成日同男仔打交，因為覺得啲男仔會蝦啲女仔，我就好睇唔慣。」

點擊圖片放大
+11
+10

香港小姐2024丨秦冀雯險上報紙

值得一提的是，7號秦冀雯仍是BB時，已有相當特別的經歷，相關經歷更與其出生磅數有莫大關係：「我出世時十斤四両，好重，因為太重，啲護士全部O晒嘴，仲有記者過嚟採訪我媽咪，準備要登報紙。點知幾日之後，有個十一斤幾嘅小朋友出咗世，佢就搶咗我風頭喇。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨陳紫佟吳芷靖程姜月新加坡影泳照　江美儀水着上陣晒騷背肌
15:58 2024/08/05
香港小姐2024丨陳紫佟吳芷靖程姜月新加坡影泳照　江美儀水着上陣晒騷背肌
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」
17:22 2024/08/15
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」
香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口　秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大
18:06 2024/08/15
香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口　秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰
19:52 2024/08/15
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰
香港小姐2024丨15強佳麗年齡學歷職業一覽　陳紫佟最年輕僅18歲
19:42 2024/08/21
香港小姐2024丨15強佳麗年齡學歷職業一覽　陳紫佟最年輕僅18歲
香港小姐2024丨倪樂琳曾加入女團拍水着寫真 　表現淡定被封「城大李嘉欣」
今日 12:39
香港小姐2024丨倪樂琳曾加入女團拍水着寫真 　表現淡定被封「城大李嘉欣」

你可能感興趣

香港小姐2024丨陳紫佟吳芷靖程姜月新加坡影泳照　江美儀水着上陣晒騷背肌
15:58 2024/08/05
香港小姐2024丨陳紫佟吳芷靖程姜月新加坡影泳照　江美儀水着上陣晒騷背肌
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」
17:22 2024/08/15
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」
香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口　秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大
18:06 2024/08/15
香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口　秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大
香港小姐 TVB 娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財