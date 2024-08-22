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Emily in Paris丨「Mindy」Ashley Park曾患癌樂天抗病魔　化療6次住院長達8個月

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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Ashley Park15歲時患上急性髓性白血病

Netflix人氣劇集《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）自2020年首季播出後大受歡迎，在上週第4季終於上架，今次更會分上下輯播出。

劇中眾多演員包括飾「Emily」Lily Collin﹑「Mindy」Ashley Park﹑「Gabriel」Lucas Bravo和「Camille」Camille Razat等，亦因此劇而人氣急升。

《Emily in Paris》｜扁桃腺炎引發敗血症　Ashley Park入ICU搶救　命危間男友守護意外曝光戀情

曾與Lucas Bravo傳緋聞

當中飾演Emily閨蜜「Mindy」的韓裔美籍演員Ashley Park，憑樂天性格獲得不少網民讚賞，原來她曾與「Gabriel」Lucas Bravo一度傳出緋聞，皆因二人經常在紐約一起看舞台劇及演唱會，每次合照都攬到實，令人覺他們關係匪淺。

不過他們對緋聞只是一笑置之，並強調是感情很好的朋友。

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戲裏戲外都是情侶

今年年初Ashley Park因敗血性休克需要入院急救，她在社交網向粉絲報平安，同時亦間接令與劇中飾演其男友「Nicolas」的Paul Forman戀情曝光。

原來二人戲裏戲外都是一對，據知Ashley在住院期間身體狀況非常嚴重，Paul一直陪伴在身邊悉心照顧和為其打氣，令Ashley十分感動。

而且，從Ashley社交網可見，不時大晒與Paul的拍拖照大方放閃，二人愛得甜蜜。

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曾患急性髓性白血病

雖然Ashley性格樂天，其實她15歲時曾患上急性髓性白血病，當時年紀輕輕就需要化療6次，更在病房中度過長達8個月的時間。

不過她從來沒有怨天尤人，積極對抗病魔，更立志成為劇場演員，如今她做出成績，大家也為其感到驕傲。

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