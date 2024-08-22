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公經社科｜教育局教材指引惹議　張欣宇籲避免讓人誤以為傳導不合時宜價值觀

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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教育局上月公布初中公民、經濟與社會科課程指引。（資料圖片）

教育局上月公布初中公民、經濟與社會科課程指引，教材有段落指出，倘情侶未能承擔婚前性行為的後果，如未婚懷孕、法律後果等，「應堅決拒絕婚前性行為」。新方向立法會議員張欣宇認為，在教育中，教導未成年人學會愛護自己，負責任地處理親密關係，是應當的，但在今天的社會，「婚前婚後」不是也不應該成為對一個人的道德評價標準，「作為教材，頭等要求就是清晰準確，更要避免讓人誤以為在傳導不合時宜的價值觀。」

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校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

葉劉淑儀：青年人婚姻觀念已改變  「應堅決拒絕婚前性行為」對其不適用

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀指，現在青年人的婚姻觀念已有很大改變，有青年人選擇同居而不正式結婚，也有些是同居後也不打算傳宗接代。因此「應堅決拒絕婚前性行為」對他們不適用。她認為，教育局應教導青少年，在心智未成熟時不應隨便發生性行為，以免他們面對承擔難以面對的後果。

公民、經濟與社會科支援教材中提到，

情侶間拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，除了性之外，愛仍有很多其他表達方式例如互相關心，互相支持等。 當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材中提到，訂立親密界限的方法，如填寫承諾書去訂立親密界限。承諾書中寫，「如果我有性幻想／性衝動，我會透過下列方法加以控制」；「我承諾，我會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力，並明白我的承諾是自愛和尊重對方的表現，從而發展出更健康全面的戀愛關係和人際關係。」

訂立親密界限的承諾書。(公民、經濟與社會科支援教材)

 

張欣宇指，初看新聞標題，大吃一驚：如若成年人的婚前性行為也要「堅決拒絕」，「在這種價值觀導向下，下一步豈不就是要回到結婚要驗處女處男的思維？這顯然不符合當下主流正常人思維。」他指，仔細反復再閱讀教材行文，才意識到，若從善意解讀的角度出發，教材「可能」想表達的重點是：如若情侶評估自身未能承擔種種後果，則不應該發生關係。但他說，教材實際撰寫的方式，即使對完全成熟的成年人來講，都感到費解，很容易讓人簡單理解為反對婚前性行為。

張欣宇表示，作為一名議員，同時也是一位父親，希望教育局能傾聽瞭解社會產生的反彈和聲音，認真重新審視相關內容。

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