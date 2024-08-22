反起跑線聯盟2｜童星「Billy仔」演技獲讚影帝級　音樂小天才擅長打鼓讀傳統名校

▲ 童星「Billy仔」演技獲讚影帝級，音樂小天才擅長打鼓，讀港島傳統名校。

【反起跑線聯盟2/Billy仔/徐立德/周家怡兒子/聖若瑟小學】近期熱播的《反起跑線聯盟2》飾演周家怡兒子「Billy仔」徐立德，招牌冬菇頭髮型加上天然呆樣子，深得網民喜愛。Billy仔現實生活同樣是多才多藝，入讀傳統名校，愛音樂又擅長打鼓，戲裡戲外都是父母心目中的理想型兒子。

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▲ 朱茵飾演一眾童星的班主任。（《反起跑線聯盟2》劇照）

反起跑線聯盟2｜喊到抽搐眼腫

昨晚（21日）播出《反起跑線聯盟2》，講述周家怡飾演的劉家琪與丈夫正式離婚，她一直認為Billy仔年紀還小，故沒有多留意到他的感受。直到Billy仔在學校與同學發生衝突，周家怡被召到學校見家長，與班主任的朱茵交談下，才得知Billy仔因父母離婚情緒受影響。Billy仔眼泛淚光向媽媽道歉：「對唔住媽咪，你係咪有嘢想問我」、「我之前冇講呢，係因為……係因為我唔知點講」，短短幾句對白加上喊到抽搐的演技，讓觀眾感動不已。

網民亦紛紛留言大讚這場戲好感人：「呢幕跟住喊，『媽咪永遠都喺你身邊』呢句超攞命」、「Billy 仔喊得好淒涼，肉都赤埋，搞到我都喊埋一份」、「Billy真係好cute，又好戲」。

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反起跑線聯盟2｜入讀傳統名校

Billy仔拍第一季《反起跑線聯盟》時仍是幼稚園學生，來到第二季已經是9歲，9月開學就升讀小學三年級。Billy仔N班時入讀聖士提反堂幼稚園幼兒園，其後轉到嘉諾撒聖心幼稚園，而聖心的小學部及中學部均是女校，只有幼稚園屬男女校，Billy仔就讀時全級只得六個男生。

Billy仔現正就讀傳統男校聖若瑟小學，暑假完結後即將升讀小學三年級，校服的煲呔亦將會換上領帶，媽媽都趁轉校服多拍幾張照片留念！

反起跑線聯盟2｜IG吸1.9萬粉絲

除了是傳統名校生，Billy仔亦是個音樂小天才。爸爸、叔叔同為音樂人，小時候已跟著爸爸入band房學打鼓，因此9歲人仔鼓藝已相當了得！Billy仔因拍攝《反起跑線聯盟》人氣急升，父母為他開設IG帳號，當中記錄了很多Billy仔的第一次，如人生第一次入studio錄音就是為《反起跑線聯盟》錄樂悠悠的校歌，第二次則是為奶粉廣告歌，不少網民留言大讚︰「好叻仔！」

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