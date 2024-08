Pokémon GO｜16歲仔世界賽奪冠創亞洲歷史　前領隊感激名醫黎青龍贊助及鼓勵

▲ Pokémon GO港隊前領隊張樂行(右)感謝去年贊助隊伍到日本參賽的肝病權威專家黎青龍(左)。 (張樂行FB)

綽號「蝦皮」的16歲香港訓練員鄭業楷於Pokémon GO世界賽「Pokémon World Championships」中以全勝之姿勇奪「世一」,成為首個來自亞太區的世界冠軍。Pokémon GO香港隊前領隊張樂行今日(22日)在社交平台撰文,感謝肝病權威專家黎青龍去年贊助1萬元,讓團隊前往日本參加比賽,縱使當時小組賽出局,黎青龍亦未有怪責,反而鼓勵他們要繼續打,直言「個冠軍黎教授係有份嘅。」

張樂行指,去年寫信邀請黎青龍贊助團隊前往日本橫濱比賽,獲黎致電回覆稱當時被減薪致收入減少,詢問1萬元是否足夠,「我無諗過教授會畀咁大筆錢支持我哋呢班佢三唔識七嘅人。我不停講多謝。」而由於黎青龍不擅長使用電子支付,只能下班後前往銀行轉帳。張樂行笑言「我以為佢話『跑』係講笑。點知,如果我無記錯時間,佢大約17:03就過咗數。佢應該真係跑去銀行,而且跑得好快。」

張指當時自己四處籌集資金,每日都被鬧、被笑、被人無視,「只有黎教授同另一位郭大維老闆向我哋投下信任一票,雪中送炭,我呢世都會記住。」

然而,團隊去年小組賽止步,不過黎青龍未有怪責,反而鼓勵他們,「輸咗唔係咁大件事。繼續打,一定會考第一嘅」,再用文字信息補充:「I sincerely hope the HK team will win in the future!(期望香港隊將來能夠勝出比賽!)。賽後,張樂行與隊員們為了表達謝意,在會場精品店內「瘋狂咁掃咗成車禮物」予黎,更有隊員自費購買特別版「拉麵比卡超」送給黎。

黎青龍昨(21日)接受電台訪問稱感到非常高興及驕傲,又對隊伍今年未向他尋求贊助感少許失望。張樂行解釋「驚黎教授會嫌棄我哋問佢攞錢」,但發現自己「一直以小人之心,度君子之腹」,再次感謝黎,「喺我心目中,個冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培,畀我哋出去見識世面,唔會有今日嘅蝦皮。」

