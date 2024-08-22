初中公經社科｜教育局教材倡中三學生設親密界線　簽承諾書「抵禦色情資訊、控制性幻想」

▲ 教育局建議初中公經社科於9月起在全港中一級推行。（資料圖片）

初中「公民、經濟與社會科」於去年在85間中學中一級起試行，教育局建議今年9月起在全港學校中一級全面推行新科，課程指引列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」。教育局近日上載中三級教材，建議教師安排學生簽署「訂立親密界限」承諾書，要求學生設會如何跟戀人訂立親密界線及控制性幻想等，並承諾會培養「自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，另建議學生避免與情侶獨處一室，以免發生性行為。

目前中二、三級尚無已送審的公經社科課本。教育局網頁近日上載公經社科中三級支援教材，其中在「合乎情禮的親密關係」單元，建議花9節課教授，分別教導學生「青少年對戀愛的正確認知」及「青少年與親密關係」。

▲ 官方教材建議教師安排中三級學生簽署「訂立親密界限」承諾書。（教材截圖）

其中在「戀愛與性」工作紙提到，當情侶未能承擔婚前性行為後果如未婚懷孕、法律後果及情緒困擾等，應堅拒婚前性行為。其後在另一份工作紙教導學生與戀人訂立親密界限的重要性及方法，亦列出本港多條性罪行條例刑罰，指情侶宜及早為親密行為訂立明確界線，並附上一份承諾書，倡教師引導學生設想有戀人時，會如何訂立親密界限、如何控制性幻想或性衝動，並求學生承諾「培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。

另一份工作紙內容涉及「如何避免性衝動」，問及學生如何建議一對剛開始拍拖的15歲中三學生「約會時如何避免引起感官刺激而造成性衝動」，參考答案是「儘量穿著得宜，展現健康形象，避免性感衣著而刺激視覺」，以及「避免過度的身體親密接觸，例如撫摸，接吻，避免刺激觸覺」；另一題問及約會地點建議，參考答案為鬧市、快餐店，不應選擇「漆黑寂靜的公園」及「二人獨處的房間」，因「在幽靜地方，例如在房間單獨共處，容易發生過分親密的身體接觸，引起青少年的性慾，甚至進而發生性行為。」

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