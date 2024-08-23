小一簡介會︱新油天2025/26學年小一簡介會9.14舉行　即日起接受報名

▲ 校長陳淑儀（後排者）表示，油天海泓將於9月14日舉行2025/26學年小一簡介會。（香港經濟日報資料圖片）

【小一入學/資助小學/開放日/小一簡介會/傳統名校/新油天/油蔴地天主教小學（海泓道）】多間熱門津貼或資助小學，陸續開放為9月的開放日及2025/26學年小一簡介會報名。位於油尖旺區的傳統名校油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱油天海泓），將於9月14日舉行小一簡介會，校長陳淑儀會介紹學校特色、申請小一入學方法，參觀的學生更可漫遊校園，及參加各項多元體驗活動，簡介會即日起接受報名，9月3日截止。

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早前升中派位放榜，3名油天海泓的小男生接受媒體訪問時，因表現出眾令影片一炮而紅，多日來成為網絡熱話，同時令更多家長認識該校。屬31校網的油天海泓，本身已是區內的名校，因升中獲派首三志願的學生高達95%，深受家長追捧及愛戴，同時2024/25學年的小一自行分配學位更超收16人，可見其受歡迎程度。

▲ 已報名的幼稚園學生和家長，可在9月14日小一簡介會上，認識學校的校風、教學理念、收生政策等。（資料圖片）

油天海泓︱電腦課掌握網絡利弊

除教授傳統的學科，油天海泓主張學生視野放得遠、學得更多，因此將AI人工智能加入校本課程，讓小學生都能與世界接軌，認識其利弊。校長陳淑儀曾接受TOPick專訪時表示，掌握網絡科技是必須的，培育學生資訊素質、認識最新科技和騙案手法亦學校的目標之一，因此，該校在所有年級的電腦課，都會加入有關知識，深入淺出向學生解釋背後的用途和意思。

為讓更多家長了解油天海泓，校方將於9月14日舉行2025/26學年小一簡介會，屆時，已報名的K2和K3幼稚園學生和家長，可在陳校長的介紹下，認識學校的校風、教學理念、收生政策等，同時，可參觀校園及體驗多元體驗活動。

▲ 油天海泓將於9月14日舉行2025/26學年小一簡介會。（fb圖片）

油天海泓25/26學年小一入學簡介會

日期：2024年9月14日（星期六）

時間：上午10時

地點﹕學校四樓禮堂（油麻地海泓道10號）

內容：學校簡介、學與教特色、小一自行分配學位辦法簡介、漫遊校園及學生多元體驗活動

主講：陳淑儀校長及有關老師

報名日期：即日起至9月3日

報名連結：按此

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