減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身　醫生警告陷「2大風險」恐致命

▲ 糖尿病男戒碳水化合物減肥，反痛風纏身；醫生警告陷「2大風險」恐致命。

【糖尿病/過重/減肥/痛風/碳水化合物/戒口/血糖/酮體/養生食物/減肥方法】減肥不吃碳水化合物，可能會引發更多健康危機！一名患有糖尿病的男子因體重過重，被醫生要求注意飲食控制，於是他回家便戒掉碳水化合物；雖然成功減肥，但患者卻被痛風纏身，完全不受控。醫生分析，患者戒掉碳水化合物後衍生出2大風險，嚴重恐會致命。

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台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航在《小宇宙大爆發》節目中分享案例，表示遇過一名糖尿病男患者，他同時有超重的問題。經檢查，患者的問題出在碳水化合物攝取過量，於是醫生建議他要調整飲食。

結果，患者回家後就採取了極端的飲控，完全不吃碳水化合物。雖然他的體重明顯下降，但卻引發了嚴重的痛風，持續發作不受控。

2大風險恐致命

針對個案，魏士航解釋，患者痛風發作的原因在於減重過程中，身體分解組織產生很多尿酸，加上體內碳水化合物含量極低，酮體的產生也讓水分大量流失。綜合以上2個因素，患者的痛風才變得不受控。

另外，魏士航又警告，完全不吃碳水化合物會造成2大風險；第一是「低血糖」。因糖尿病患通常需要藥物、胰島素來控制病情，若完全不攝取碳水化合物中的糖分，就沒有相對應的藥物調整，會容易有低血糖的風險，是一件頗危險的事情。若患者真的要完全戒掉碳水化合物，最好還是先與醫生討論過再實行。

至於第二個風險則是「酮酸毒血症」。魏士航指出，當糖尿病患者突然停止攝取碳水化合物時，胰島素分泌會變得很少，甚至沒有分泌。這時，身體就會大量利用脂肪作為能量，產生很大的酮體。而酮體在血液裡堆積時，就會造成酸鹼值不平衡、電解質失衡的問題：

這其實是一個內科的急症，很危險，嚴重是會要人命的。

另外，針對現今很流行生酮飲食，魏士航提醒，糖尿病患者切勿在減肥這件事上太過激進，盲目奉行生酮飲食，「健康狀況比較好的話可以短期使用，但實際對我們真正有意義的飲食，是能夠長期穩定執行的，那才是對我們健康有意義的一種飲食方式」。他還强調，不要追求某個健康問題要立即迅速解決，而是要循序漸進改善健康，才會真的對身體有好處。

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