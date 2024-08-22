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亞洲知名展會ART021 HONG KONG首來港  8月28日開幕聯通內地環球藝術市場

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《芝士》在藝穗會天台展出，由韓國藝術家權五祥（Gwon Osang）創作，體現了藝穗會為舊牛奶公司倉庫的豐富歷史和魅力。

亞洲最大規模藝展之一「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」（下稱「ART021 HONG KONG」）將於8月28日至9月8日首度在香港舉行。ART021 HONG KONG精選中國內地及一帶一路共十三個國家和地區近90間畫廊，將其享負盛名的藝術品帶來香港。它利用中國作為全球第二大藝術市場，加上亞洲收藏家急升和年輕化的優勢，落戶香港，既提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位，亦助力內地頂尖畫廊邁向亞洲和國際舞台，充份展示對港的信心。

ART021創辦人在娛樂圈的人脈甚廣，加上持續以專業水準帶來當代藝術佳作與國際熱切交流， 深受明星加持。往屆的上海展會曾吸引眾多明星前來參與。是次ART021 HONG KONG，更邀請到知名藝術家Michael Lau作為數碼大使，創作AR互動程式；以及吳彥祖作為藝術及文化推廣大使。

ART021藝術集團聯合創始人周大為表示：「我們決心把ART021帶來香港，是因為欣賞香港的獨特優勢，尤其是在藝術領域方面，一來香港已經是全球藝術交易中心，亦是中外文化交流中心。我們期望ART021 HONG KONG在港落地生根，協助推動香港文化產業的發展，並利用香港的優勢，集中打通中國內地與一帶一路國家的藝術市場，這是其他國際藝術展較少能做到，亦助香港打入中東歐國家藝術領域，令香港鞏固其國際藝術交流及交易的樞紐地位。」

《看！我是畢加索！》是藝術家受皮克斯動畫工作室於1995發行的第一部電腦動畫電影《玩具總動員》的啟發所創作。

策展「一千零一夜」 策略性打開全球南方中東等地市場

環球收藏家近年對中東藝術品興趣提升。有見及此，ART021 HONG KONG以阿拉伯民間故事集為靈感，策展項目「一千零一夜」，獲得5間中東畫廊借出作品，希望小試牛刀向各地的收藏家介紹當地藝術，為日後進一步開拓中東藝術市場奠下基礎。

佩斯畫廊展出美國雕塑家 Robert Indiana 的《LOVE (Red Outside Violet Inside)》（1966- 1999），炫目的色彩與簡明的語言一貫是藝術家跨媒介創作的關鍵材料。

對港藝術市場有信心 擬長期落戶聯通內地環球藝術市場

ART021在內地有超過十年歷史，在國際藝壇享負盛名。雖然全球藝術品交易市場受到環球經濟挑戰，但ART021看好香港作為國際藝術品交易中心的策略性地位和不可取代的優勢，包括極低稅制、完善法制、高效物流系統，以及匯聚全球頂尖拍賣行地區總部，以行動向香港投下信心一票，將成立公司，擬長遠在港發展，打通內地與亞洲和環球的藝術市場，並協助內地的具國際知名度或冒起中的畫廊和藝術家，邁向國際舞台。

亞收藏家購買力跑贏全球 看好香港及內地藝術市場發展

藝術藏家近年有年輕化趨勢，尤其在中國內地、日本、東南亞國家等，越來越多年輕藏家有系統地投資藝術品市場，亦傾向在藝術博覽會上購買藝術品。ART021 HONG KONG看重香港作為中西藝術文化交流中心的地位，不只著重今年藝展的交易量，而是看好香港及中國內地藝術市場的長線發展。

根據巴塞爾藝術展（Art Basel）與瑞銀集團（UBS）的2023年《環球收藏調查報告》顯示，2023年上半年，亞洲富裕的千禧世代在藝術品和古董的支出中位數將近6萬美元，而Z世代的支出為5.6萬美元。蘇富比2023 年的數據指出，亞洲買家的平均花費較其他地區的買家高出 20%，出價亦高出 40%。

藝術體驗遍佈全港和大灣區 鼓勵市民參與　

ART021 HONG KONG的展品和藝術體驗遍佈全港及大灣區不同文化地標，包括位於西九文化區富藝斯亞洲總部的主畫廊單元（GALLERIES）、藝構之旅（SCULPTURE）在維園展出雕塑、中環藝穗會的藝拓現場（EXPANSION）將有藝術音樂體驗、影像單元（VIDEOS）則於亞洲協會香港中心放映藝像藝術，以及凝聚粵港澳大灣區畫廊、美術館及藝術機構力量的大灣區藝術周（GBA ART WEEK）。

與其他藝博會不同，ART021 HONG KONG是全城互動的活動，在維多利亞公園中央草坪與藝穗會舉行的「藝構之旅」，將展出引人注目的公共雕塑，為少有的藝展將項目帶到公共空間。「藝構之旅」呈獻來自7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品，並免費對外開放，希望為香港市民帶來藝術融入日常的新體驗。

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