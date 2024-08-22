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反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心

娛樂

發布時間： 32 分鐘前

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劉倩怡有份客串演出劇集《反起跑線聯盟2》。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》正在播映中，近日劇情交代Pamela(陳欣妍 飾)與Yumi B(王予殷 飾)在街上遇上楊飛(林家熙 飾)的父母，當中張松枝跟劉倩怡飾演楊飛的父母，相隔多年跟孫女Yumi B重聚，劉倩怡飾演的嫲嫲當然好開心啦！

主持及DJ出身的劉倩怡早年曾拍過《香港人在廣州》、《鑑證實錄》等劇集，跟「靚聲王」鄭子誠於03年結婚後亦漸漸淡出，近年重返電台開咪的劉倩怡再度活躍幕前，於新劇更升呢做嫲嫲角色。

反起跑線聯盟2丨受情緒病折騰

疫情期間患上焦慮症的劉倩怡，除透過看精神科醫生和藥物治療外，亦調整心態和生活模式，當中包括客串劇集，令生活添色彩。

她曾於TOPick訪問中說：「感覺找回生命的核心，照顧我的家庭、丈夫和狗隻，感到安心一點，不再因年紀大而感迷失。」

新手爸媽丨為人父母永遠都是「新手」 導演分享《反起跑線聯盟2》背後主旨

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反起跑線聯盟2​​​​​​​丨後悔當年沒生兒育女？

《反起跑2》裡的劉倩怡為一個貼心的嫲嫲，現實中她跟鄭子誠沒有生兒育女，年紀漸長，倩怡反思「養兒防老」問題。

她曾於TOPick訪問中說：「會想為何當初不生小孩呢？原來年紀漸大才會擔心，年青時只顧著工作，現在討論的全是健康問題，老人家不是患認知障礙就是膝蓋痛。你就會開始想，如果將來有病痛，沒有人陪我去看醫生，因而經濟上要有好好的預備。」

【音樂情人】劉倩怡為鄭子誠「登六」送驚喜　享受花甲之年：盡能力去活得更精采

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