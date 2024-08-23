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尖子透視｜中四自修A-Level考試16歲成中大醫科生 尖子再赴牛津讀博：讀書很開心

升學教育

撰文： 林世民

發布時間： 14 分鐘前

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陳澤賦即將赴英國牛津大學攻讀博士學位。

中四時，尖子學生陳澤賦（Maksim）決定挑戰自修英國A-Level考試，在16歲時成為香港中文大學的醫科生，並獲環球醫學領袖培訓課程錄取。Maksim在學術道路上不斷突破，立志涉足腫瘤學的他，已獲頒全額獎學金，即將赴英國牛津大學攻讀博士學位。

一個中四的香港學生參加英國的A-Level考試，是個大膽且不尋常的選擇，但Maksim以自修的方式主動迎接這項挑戰。「讀書的過程很開心，因為我一直在學習新知識。而且其實大家不知道我在自修，所以我沒有壓力，也沒有非得考出甚麼成績的壓迫感，這樣反而會讓人打退堂鼓。」

從小，Maksim就展現出對學習的熱愛，尤其在數學與科學方面。他的學習熱情並非來自外在的壓力，而是發自內心對未知領域的好奇。「當時自修，主要原因和推動力是我對數學和科學非常感興趣。在學習過程中，我不斷地學習一些新的課題，由此不斷挑戰自己，並從中獲得了不少成就感。」

這樣的成績不僅讓Maksim順利考入香港中文大學的醫學院，還被環球醫學領袖培訓課程錄取。該課程設有導師制度，讓Maksim有機會與業界翹楚交流，不僅拓闊了他的視野，也進一步確立了未來的職業方向。

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  • 醫院實習期間，以戲劇上學到的同理心理解病人。 醫院實習期間，以戲劇上學到的同理心理解病人。 立志涉足腫瘤學的他，已獲頒全額獎學金，即將赴英國牛津大學攻讀博士學位。 陳澤賦小時候已展現出對學習的熱愛，家人亦相當支持他。

    • 從戲劇中學習同理心

    除了讀書，Maksim入讀中大後還參加了醫學生劇社。醫科訓練重視臨床經驗的積累和培訓，而看似與醫學風馬牛不相及的戲劇，卻在此發揮了意想不到的重要作用。Maksim指，代入角色的過程實際上也是在訓練同理心：「將來成為醫生，同理心是必備的技巧。病人為何會提出這個問題？病人的家屬為何會有這樣的情緒？這就像對一個角色的揣摩，與我們行醫時需要代入病人的心態很相似。」

    在精神科醫院實習時，戲劇的訓練派上了用場。「當時遇到很多病人，他們可能患有重度抑鬱症或思覺失調。他們看待世界的方式與我們所理解的非常不同，有時我們難以理解他們的行為，因為我們的視角不同。」

    他憶述當時與一位患重度抑鬱症的婆婆相處的經歷。「我們只知道她有抑鬱症，對她的背景一無所知。當時我和另一位同學的工作是與她聊天，了解她的過去，希望透過詢問症狀幫助我們診斷。然而，聊了大概半個小時，都沒有甚麼收穫，反而感覺她變得愈來愈疏離，防備心也愈來愈強，不願再與我們交談。」

    反思這次問診，Maksim發現自己或許提問過急，於是提醒自己日後與病人相處時不要像審犯，要像跟朋友或家人聊天一樣自然。他認為，人與人之間的交流是可以感受到的，當對方打開了心扉，很多事情就會自然流露出來。後來，他們透過聊一些日常生活的話題，終於慢慢了解到患者的背景，找出了她患上抑鬱症的原因。

    立志破解基因奧秘

    Maksim本着對數學和計算機科學的濃厚興趣，也修讀了計算機科學，希望將這些知識應用於醫學研究中。在學習過程中，他發現醫學研究不僅涉及藥物測試和手術，編程和數學也扮演着重要的角色，Maksim指這些技能可以用來破解基因密碼。「我找到了一個可以結合自己對科學、數學和醫學專業興趣的研究領域，並決定全力以赴。」

    展望未來，Maksim即將踏上新的旅程--前往牛津大學深造，立志在腫瘤學上作出更多貢獻。「我未來的研究方向之一，是將基因學應用於腫瘤學，通過基因研究探索如何對抗癌症。最新的癌症治療方法之一是免疫療法，透過激活並增強免疫系統來識別和消滅癌細胞。」Maksim希望通過研究，了解基因對不同人群免疫系統的影響，尋找最適合免疫療法的患者群體。「最終，我希望能夠將編程、數學與醫學研究結合起來，推動這一領域的發展。」

    陳澤賦與主持黎穎瑜合照。

    訪問後記

    黎穎瑜：追求夢想的道路從來都不輕鬆。Maksim即將前往牛津大學深造，實現從事醫學研究的夢想，嘗試更深入地研究腫瘤與人類遺傳基因的奧秘。任重而道遠，冀望Maksim不負眾望，日後能在對抗癌症的道路上為人類貢獻力量。

    以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。足本重溫：t.rthk.hk/uipt5

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