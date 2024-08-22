自助餐優惠｜香港黃金海岸酒店自助餐1折優惠　$142歎黑松露和牛/雪花蟹腳/即切魚生

▲ KKday推香港黃金海岸酒店1折優惠，低至$142歎和牛/黑松露/雪花蟹腳。（KKday）

【自助餐/Buffet/酒店/自助餐/買一送一/美食/優惠/1折/香港黃金海岸酒店】相信很多小朋友都喜歡吃自助餐，因為食物包羅萬有，向來深受家庭歡迎的香港黃金海岸酒店自助餐就推出快閃優惠，1折即可歎「和牛及黑松露」自助晚餐，只需$142即可任食和牛面頰肉、炭燒和牛、松露朱古力蛋糕，大人小朋友都不要錯過！

另設「紅酒燴牛肉、燒牛柳、比利時窩夫」自助午餐自助午餐買一送一，人均低至$245，以及週日早午自助餐買二送一任食雪花蟹腳、香煎鴨胸、日式照燒牛脷，只需$389一位。即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜「和牛及黑松露」自助晚餐

KKday於8月23日中午12時推出香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐1折優惠。精選推介有烤和牛車厘茄沙律配意大利黑醋汁、黑松露和牛炒

飯、意大利黑醋燴和牛面頰肉、黑松露野菌意粉、炭燒和牛、松露朱古力蛋糕。

自助餐優惠｜「紅酒燴牛肉、燒牛柳、比利時窩夫」自助午餐

「紅酒燴牛肉、燒牛柳、比利時窩夫」自助午餐，精選包括：冰鎮海鮮及即切魚生方面，有雪花蟹腳（星期六及星期日供應）、青口、翡翠螺、海蝦

沙律方面，有蘋果藍莓芝士及合桃沙律、烤南瓜菠菜菲達芝士沙律、泰式牛肉沙律

熱葷方面，有薑蔥霸王雞、荔枝菠蘿咕嚕肉、雜菌鮑汁炆伊麵、紅酒燴牛肉、檸檬牛油汁扒、爐魚、黑松露雜菌意大利飯、香草燒牛柳、印式黑扁豆咖哩、印式雞肉咖哩、印式牛肉咖哩、印式酥油餅。甜品方面，有比利時窩夫、綠茶柚子忌廉芝士餅、薄荷朱古力批、朱古力布朗尼、焦糖燉蛋、椰子西米布甸、椰絲彩虹啫喱糖、焦糖爆谷、雪糕、生果。

自助餐優惠｜週日早午餐

精選推介有雪花蟹腳、香煎鴨胸配紅酒橙汁、日式照燒牛脷 。

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自助餐優惠｜香港黃金海岸酒店自助餐優惠詳情

預訂日期 ：2024年8月23日12:00至8月29日 23:59

用餐日期：2024年8月26日至9月30日

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

【1折優惠】「和牛及黑松露」自助晚餐（18:30 – 22:00）

適用日期：星期一至四

優惠價：$284/2位，平均$142/位（原價$1,558/2 位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「和牛及黑松露」自助晚餐（18:30 – 22:00）

適用日期: 星期一至五

優惠價：

成人：$850/2位，平均$425/位（原價 HK$1,558/2位）

小童（3至11 歲）：$526/2位，平均$263/位（原價 HK$964/2位）

長者（65歲或以上）：$658/2位，平均$329/位（原價 HK$1,206/2位）

適用日期：星期六至日及公眾假期

優惠價：

成人：$958/2位，平均$479/位（原價 HK$1,756/2位）

小童（3至11 歲）：$598/2位，平均$299/位（原價 HK$1,096/2位）

長者（65歲或以上）：$742/2位，平均$371/位（原價 HK$1,360/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「紅酒燴牛肉、燒牛柳、比利時窩夫」自助午餐（12:00 – 14:30）

適用日期: 星期一至五

優惠價：

成人：$490/2位，平均$245/位（原價 HK$898/2位）

小童（3至11 歲）：$346/2位，平均$173/位（原價 HK$634/2位）

長者（65歲或以上）：$430/2位，平均$215/位（原價 HK$788/2位）

適用日期：星期六至日及公眾假期

優惠價：

成人：$610/2位，平均$305/位（原價 HK$1,118/2位）

小童（3至11 歲）：$442/2位，平均$221/位（原價 HK$810/2位）

長者（65歲或以上）：$526/2位，平均$263/位（原價 HK$964/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買二送一優惠】週日早午餐（11:30 – 15:30）

優惠價：$1,167/3位，平均$389/位（原價 HK$1,677/3位）

▲ 香港黃金海岸酒店自助餐1折優惠。（KKday）

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