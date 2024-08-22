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性侵外傭｜涉酒後性侵外傭　外籍男僱主強姦肛交罪成候判

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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涉酒後性侵外傭，外籍男僱主強姦肛交罪成候判。(資料圖片)

外籍男僱主涉於住所性侵外傭，早前否認強姦及未經同意下作出肛交罪，被告自辯稱外傭知道其妻子離港，主動與他發生性交及肛交以作安慰。陪審團今（22日）於高等法院一致裁定被告兩罪成立，還押至11月11日求情及判刑，以候事主創傷報告、被告的精神及心理報告。

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被告EKSTROM Patrik Tobias（許大熊），現年36歲，被控1項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，事主X為尼泊爾籍外傭。

控方開案詞指，X自2021年4月受僱於被告，與被告及其日籍妻子同住一單位。被告與妻子其後關係破裂，妻子於2022年10月帶同3名子女返回日本。

控方指同日午夜前，有醉意的被告返回住所，以粗言大罵X，表示希望與X發生肉體關係，並向X稱「我愛你，我要你，若你不想，我會殺你及打你，我是有錢人，會給你金錢」。X拒絕，惟被告未有理會，並失控地箍著X到樓上主人房後上鎖。控方指被告強姦X後，與其進行肛交，再要求X替他手淫。

被告在警誡下否認強姦，承認曾與X性交，指X是自願的。

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