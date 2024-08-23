求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】

▲ 獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵，轉工學識3大關鍵可加30%人工。

【求職/轉工/加人工/市場薪金/升職方法/加人工方法】有邊個打工仔唔想加人工？一名任職獵頭公司的港男稱，根據多年經驗，發現一個現象「越忠誠嘅人，人工就越低」，定期轉工的人與在同一公司留守十多年的人相比，兩者薪金待遇可以差很多，他亦為此特意教路，兩個情況下轉工可增大加薪勝算。不少網民對港男的見解表示認同，因為這個世界就是這般現實，「你唔咬就比老細咬」。

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定期轉工薪金比老員工更多

樓主在網上論壇發文稱，自己在獵頭公司任職，主要負責銀行業及金融業的聘請，多年的「請人」生涯中令他頓悟了作為一名打工仔需要定期轉工才可爭取更高的薪金.

有啲人喺一間公司做十幾年三萬幾蚊人工，但係有啲人幾乎差唔多條件同年資，因為有定時轉工而人工大拋離前者嘅情況經常發生。

1. 對公司忠誠亦要保護自己利益

為此，樓主歸納出3個轉工加薪關鍵，以及最佳轉工時機。第一，對公司忠誠亦要保護自己利益。他指出，忠誠是一個優點，但是作為受薪者也要「保障自己」。

2. 了解市場環境

樓主亦分享，新公司往往根據求職者現時薪金去決定人工，叫價的合理增幅為20至30%，因此提醒求職者要密切關注行業的大環境，根據幅度提出期望薪金。

3. 定期試水溫轉工

樓主建議打工仔多去見工，「試水溫，睇下其實自己係咩價位，再同自己公司傾下計」，當「試水溫」成功，拿到新公司的聘請信證明自己「有人搶」、值得更高人工時，便是一個「籌碼」與現任老闆「傾一傾」，

因為喺老細角度，好多人都覺得自己underpay（人工過低），但重要嘅係要有證據證明先說服到加人工。

擁相當工作年資才建議轉工

不過，樓主亦提醒，轉工不可太頻密。他透露，常常轉工者很容易會被定義為「jumpy」（轉工過於頻繁），那何謂jumpy？初級職位的人連續兩、三份工工作一年或更少；高級職位的人連續兩、三份工作一至兩年或更少。三年左右才轉工，是一個比較適當的時機。

所以，樓主提醒大家不可太急進，

如果你係個hr，你請人嗰時見到個candidate對上兩份工都只係做得一年，你都會覺得佢之後嗰份工好大機會做唔長，所以就算佢幾叻都冇用。

網民認同是普遍現象：你唔咬就比老細咬

對於港男的觀點，不少網民表示這是一個普遍的現象，「的確係，你搵開13K既，唔會知啲人一畢業就20K既係咩世界」、「唔俾錢你都留咁俾咁多錢你做咩」、「香港要多啲人工，一定係2-3年轉1次工」、「你唔咬就比老細咬。」

網民指轉工要承受好多風險

但是，也有網民指出人望高處是合理，但轉工也有不少的風險，「轉1次工要take risk（承受風險），工作轉變或人事關係」、「不過20-30k 好多香港人夠洗，通常呢個位止步，唔想咁多風險」；所以，有網友指出，有時平穩地打工並不是壞事，「不過咁睇，又有邊個可以咁好彩一份工玩到尾。」

求職網站教路寫一份好CV

而求職過程中，能寫出一份好的履歷表（CV），是成功拿下工作的第一步，但怎樣才算是「好的CV」？有研究顯示，HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，外國求職網站TheLadders.com就列出3個令CV在競爭中脫穎而出的關鍵方法。

CV教學︱CV排版簡單易讀

「simple is the best」，這句說話應有在CV也非常有用。報道指出，一份優秀的CV最關鍵是令人簡單易讀，因為CV不是令HR欣賞精美的排版而寫，而是傳達自己的個人信息給HR及面試官。

很多求職者可能犯的最大錯誤之一，是根據自己的喜好，而不是自己專業來排版履歷。求職網站提醒，不要試圖美化個人履歷，而是專注用突出的標題和簡潔的要點突出自己的長處，最重要的是選擇一種易於閱讀的字體，不會令人閱讀疲勞。

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CV教學︱將重點放在前面

由於HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，個人CV的前半部分起到關鍵作用，因為必須要切中要點。求職網站指，建議簡歷的開頭要有3行關於個人的簡介，

第一行是關於你將來想從事的工作；第二行是關於您擁有的最適合您下一份工作的特定技能；第三個是關於你過往工作的成就。

CV教學︱CV最好只有一頁

由於HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，假如你份CV有很多頁，相信很難得到HR的關注，因此建議CV不要超過一頁，内容更加要簡單易讀。

唯一的例外是，如果您是一位經驗豐富的專業人士，例如擁有10年或以上的經驗，可以將過往的經驗多寫入CV。即使如此，求職網站還是強調不要超過兩頁。

在任何情況下，個人簡歷都不應該有三頁或更多。

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