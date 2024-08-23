超市大搜查｜含活性益生菌助改善腸道健康 營養師推薦16款低脂／低糖／高蛋白乳酪
撰文： 何沛怡
發布時間： 1 小時前
【乳酪／低脂／低糖／高蛋白／活性益生菌／腸道健康／超市大搜查】乳酪是不少減肥人士的早餐恩物，但市面上部分乳酪含糖量較高，背後可能暗藏邪惡陷阱。營養學家盧雪怡（Sharon Lo）近日於Instagram分享16款乳酪，不僅低脂、低糖，還含有高蛋白質及活性益生菌，大家不妨參考下。
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16款低脂／低糖／高蛋白乳酪
其中，Sharon指出，「馬莎士多啤梨高蛋白乳酪」不僅是少數不含添加糖的果味乳酪，每杯更含有25克蛋白質，蛋白質含量甚至高過3隻雞蛋。
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10款低糖低脂原味乳酪名單
乳酪含豐富活性乳酸菌，能促進腸道蠕動，維持腸道健康，還有助瘦身。健營物理治療及營養中心旗下營養師Cynthia在Facebook專頁精選出10款較低糖低脂的原味乳酪，點擊大圖查看名單：
4大乳酪挑選準則
Sharon表示，乳酪含有豐富的營養價值，有助補充鈣質攝取；部分款式甚至有非常高蛋白質含量，是健身人士、蛋奶素食者補充優質蛋白質的來源之一。
她還分享了4大乳酪挑選準則：
- 低脂：每100克低於3克脂肪含量；
- 不含添加糖：乳酪含有天然乳糖，購買時要注意食物成分表，盡量避免成分表上列有砂糖、糖漿、蔗糖、蜜糖等添加糖的款式（成份表位置越前代表該成份佔比越高）；
- 含活性益生菌：含有活性益生菌的乳酪才可真正提升腸道益菌數量，改善腸道健康，一般包裝或成分表上會標示「live culture」字眼；
- 高蛋白質含量：每食用份量超過10克蛋白質。
以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「nutrition.sharon」。
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