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夫妻關係｜人夫結紮1年妻子懷孕惹綠帽疑雲　親子鑑定結果出爐揭真相

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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人夫結紮1年妻子懷孕惹綠帽疑雲，親子鑑定結果出爐揭真相。

【結紮/出軌/避孕/懷孕/夫妻關係】進行結紮手術後就能完全避孕？台灣一名兩孩爸爸接受結紮手術後，妻子竟然懷疑，他質疑妻子出軌，但對方矢口否認，更打賭如果證實是親生骨肉，丈夫要將全部物業轉到她名下，經過親子鑑定後，終於解開「綠帽疑雲」。

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夫妻關係｜人夫結紮1年妻子懷孕

台灣泌尿科醫生呂謹亨於個人Facebook專頁分享案例，一名人夫與妻子育有2名孩子，並已經上小學，二人經商議決定不再生育，男方於是接受結紮手術。未料1年後，妻子竟然懷孕，人夫感到十分生氣，一口認定對方出軌，但妻子堅決否認，並不願意把胎中骨肉打掉，二人因而陷入僵局。

妻子更表明願意打賭，如果並非丈夫的親生骨肉，自己就會淨身出戶，並獨自撫養孩子，更願意簽保證書；「但如果確認是老公的種，老公就得要給他10,00萬。房子全部過戶成老婆的名字」。

夫妻關係｜進行親子鑑定解開綠帽疑雲

人夫感到相當為難，於是向泌尿科醫生查詢，結紥後是否仍有可能懷孕，並再次進行精子檢驗，結果仍驗出幾顆活的精子，「雖然活動力不太好，但畢竟還是有活力」。最後人夫選擇相信妻子，讓她誕下孩子，進行親子鑑定後，確定是自己的骨肉。

呂醫生解釋，「有的人結紮後，過了半年、一年，精液還是驗到有幾顆精子的情形」，傳統結紮手術有17％機率會出現以上情況，「理論上，只要有活的精子，就會有懷孕的可能」。

夫妻關係｜容易「戴綠帽」男性5大特徵

日本政府曾統計，日本逾2500萬對夫妻中，有近3成妻子承認曾出軌。日本有節目更分析被「戴綠帽」的男性，共有5大共通點。

戴綠帽丨日政府統計近3成人妻曾出軌　心理學家分析「綠帽男」5大特徵

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夫妻關係｜4個破壞夫妻關係的因素及建議

婚姻需要用心經營，如何維繫夫妻關係絕對是一門大學問。美國一對心理學家夫婦研究4萬對夫妻，發現成功的伴侶永不做一件事，更指夫妻關係中4個「破壞王」，足以令婚姻岌岌可危。

【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事

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