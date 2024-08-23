招商引才｜數字王國謝安：與港官員打交道時　他們清楚知道這片土地需要什麼

▲ 數字王國首席執行官謝安。（李家超FB短片截圖）

本屆政府大力招商引資、吸納人才，特首李家超在社交平台發布短片，邀請來港企業、人才分享香港機遇，包括上月落戶香港的荷李活視效製作公司數字王國。

數字王國首席執行官謝安說，「當我在跟香港的官員打交道的時候，他們很清楚知道，這片土地需要什麼，他們也很清楚知道，像我們這樣的公司需要什麼。」

來自柬埔寨的人才羅成海，與廣州出生的妻子李豐昀在新西蘭生活23年，當其考慮回亞洲時，曾在新加坡和香港之間做選擇，香港作為國際城市，提供了很多機會，資本市場很大，是進入中國內地的重要入口，「所以對於職業發展來說，香港在兩者中肯定更勝一籌。」李則稱，香港有五所排名世界百強的大學，意味著孩子將來會有很多選擇。

影片中提到，截至上月，當局已與超過100間有潛力和具代表性的重點創科企業，洽談好於香港落戶或擴展業務，為本港帶來合共超過520億元的投資額，創造超過15200個就業機會；去年1月至今年7月期間，亦協助超過700間企業在港開設或拓展業務，它們將合共投資近1000億元。

至於創科發展，當局去年撥款100億元推出的「產學研1+計劃」，截至本月初，亦已有6所大學的24個項目落實參與計劃，總資助額超過10億元。

吸納人才方面，截至上月，各項輸入人才計劃已吸引逾34萬人申請，超過21萬個案獲批，逾14萬人已來港。

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