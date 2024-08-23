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中小企｜經民聯再促政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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經民聯月初聯同地產代理業界見金管局訴苦。（資料圖片）

金管局與銀行業成立中小企融資專責小組，跟進中小企融資等問題。月初聯同地產代理業界向金管局反映業界情況的經民聯表示歡迎，期望新機制能切實協助有資金需要的中小企業，並幫助準業主順利圓置業夢，促進本港經濟和樓市健康發展。

經民聯副主席林健鋒認為，有關措施可以增加中小企向銀行申請按揭貸款的透明度，令中小企在經營業務時有多些預算。又希望政府會推出更多措施幫助中小企，促進香港經濟發展。

林健鋒一度哽咽落淚。（資料圖片）

對於三大發鈔銀行表明，若準業主交齊必需文件，會於兩周內回覆按揭審批結果。經民聯期望有關做法能成為銀行業界的服務標準，讓有意置業人士能夠在合理時間之內獲悉貸款是否獲批，最大程度消除按揭「上會」的不確定性，加強市民置業安居的信心，讓本港樓市得以健康發展。

壞賬率飆升至9.2% 涉款達132億元

經民聯再促請特區政府擔當更積極進取的角色，重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃，協助本港企業尤其中小企改善現金流。

港府2020年4月推出的中小企「百分百擔保特惠貸款」，截至2024年7月底，共批出66,980宗貸款，涉及1432億元貨款，最新壞帳共6100多宗，涉及貸款擔保額約132億元，累計壞帳率約9.2%。

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