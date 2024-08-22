無人駕駛｜兩輛自動穿梭小巴8.26起接載元朗錦綉花園居民　有司機坐陣確保安全

▲ 汽車科技研發中心「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點項目」實地試行，(右起)APAS 行政總裁張梓昌、冠忠巴士首席營運官黃焯添。(曾耀輝攝)

經過兩年時間籌備，兩輛自動駕駛穿梭小巴下周一（26日）起，將在元朗錦綉花園進行載人測試，為期約7個月，免費接載居民穿梭屋苑。新路線貫穿屋苑東南及西北部份，共設7個上落點，全程需時約15分鐘，與人手駕駛相若；首兩周每小時1班車。項目獲政府「智慧交通基金」約1,900萬元資助。

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汽車科技研發中心行政總裁張梓昌指，每輛自動小巴行駛時限速為30公里/小時，亦有安全司機和安全主任，分別於車上及巴士總站候命，市民毋需擔心安全問題。

錦綉花園自動駕駛穿梭小巴，載客量分別為12及8座位，其中8座位小巴配備1個輪椅位，下周一起進行載人測試。路線覆蓋屋苑3至9號巴士站的環迴路路段，全長2.5公里，設7個上落點。服務時間周一至五上午9時至傍晚6時（公眾假期除外），首兩周每小時1班車，之後會因應情況增至每半小時1班；紅雨、黑雨及8號風球下暫停服務。

自動小巴的服務對象目前僅限屋苑居民，居民須持成功領取屋苑邨巴票價優惠的八達通作登記，以獲取乘車二維碼。

兩輛自動小巴設施規格相同，均為香港傳統右軚車，安裝了15個傳感器，包括多線激光雷達、紅綠燈識別相機、目標識別彩色相機等；亦配備5G接收器及人工智能技術，能透過3枝智慧燈柱，在雲端即時監控車輛所有狀況。另有流動車聯網功能，再加上GPS定位系統等，有助精準定位。

而每個座位設安全帶感應器和重量感應器，能實時偵測乘客有否正確佩戴安全帶。車身就採用低地台設計，方便長者及輪椅使用者同時，孩童上落時也更安全。

中心用了逾1年時間測試自動小巴，張梓昌稱，由於小巴在內地開發和組裝，部份測試在當地進行，其間面對的最大困難是內地車輛均為左軚，而非香港傳統使用的右軚，故要特別開發有關功能，並尋找可測試右軚車的大型試車場和國家級機構；更要帶備香港路牌標誌、紅綠燈樣板等，模擬路面情況。

聽到自動駕駛，市民最關心的莫過於安全問題。張梓昌大派定心丸強調「安全是首要任務」，並介紹說每部試行小巴均能偵測周遭車輛及行人，即時作出反應避免碰撞。

他又說，有安全司機於車上候命，負責在小巴靠站開門後，控制車門在安全情況下關上。若發生緊急事件，則透過觸碰軚盤或其他車輛控制裝置，即時改以人手駕駛。

有關司機由冠忠巴士委派，除了須持有效指定香港駕駛執照外，亦要完成專業訓練及獲得技術開發者書面認證。另巴士總站會有安全主任當值，監測即時行車數據，助處理突發事件；營運商亦已為車輛購買第三者責任保險。

被問及行駛時速限制為30公里/小時會否太慢？張梓昌就稱，沿途有19個減速壆，人手駕駛和自動車行駛速度相若，「瞌埋眼分別唔到」，車程同樣約15分鐘；又表示若私家車車速較快，可選擇在安全情況下爬頭。

至於未來發展，他透露正與其他屋苑和機構商討合作測試自動車，但仍屬初步階段。他並說會跟政府商量，是否有機會在路面較闊、路況簡單的啟德跑道區進行測試；更將積極探討推出不用司機坐陣的自動車，真正做到無人駕駛，形容屬「科技正常和自然發展方向。」

不過，他坦言香港路面始終較狹窄，亦缺乏研發及測試自動車的地方，料長遠發展需一步一步做，待有關技術變得更成熟。但他亦形容發展無人駕駛的方向正確，「尤其香港公共交通工具很多司機已60至70歲，再過多5至20年已年屆70至80歲，亦都不是有很多人入行。」

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