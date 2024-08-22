  • 29°C
香港時間 : 2024822日 (四) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無人駕駛｜兩輛自動穿梭小巴8.26起接載元朗錦綉花園居民　有司機坐陣確保安全

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

汽車科技研發中心「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點項目」實地試行，(右起)APAS 行政總裁張梓昌、冠忠巴士首席營運官黃焯添。(曾耀輝攝)

經過兩年時間籌備，兩輛自動駕駛穿梭小巴下周一（26日）起，將在元朗錦綉花園進行載人測試，為期約7個月，免費接載居民穿梭屋苑。新路線貫穿屋苑東南及西北部份，共設7個上落點，全程需時約15分鐘，與人手駕駛相若；首兩周每小時1班車。項目獲政府「智慧交通基金」約1,900萬元資助。

點擊圖片放大
+8
+7

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌指，每輛自動小巴行駛時限速為30公里/小時，亦有安全司機和安全主任，分別於車上及巴士總站候命，市民毋需擔心安全問題。

錦綉花園自動駕駛穿梭小巴，載客量分別為12及8座位，其中8座位小巴配備1個輪椅位，下周一起進行載人測試。路線覆蓋屋苑3至9號巴士站的環迴路路段，全長2.5公里，設7個上落點。服務時間周一至五上午9時至傍晚6時（公眾假期除外），首兩周每小時1班車，之後會因應情況增至每半小時1班；紅雨、黑雨及8號風球下暫停服務。

自動小巴的服務對象目前僅限屋苑居民，居民須持成功領取屋苑邨巴票價優惠的八達通作登記，以獲取乘車二維碼。

兩輛自動小巴設施規格相同，均為香港傳統右軚車，安裝了15個傳感器，包括多線激光雷達、紅綠燈識別相機、目標識別彩色相機等；亦配備5G接收器及人工智能技術，能透過3枝智慧燈柱，在雲端即時監控車輛所有狀況。另有流動車聯網功能，再加上GPS定位系統等，有助精準定位。

而每個座位設安全帶感應器和重量感應器，能實時偵測乘客有否正確佩戴安全帶。車身就採用低地台設計，方便長者及輪椅使用者同時，孩童上落時也更安全。

中心用了逾1年時間測試自動小巴，張梓昌稱，由於小巴在內地開發和組裝，部份測試在當地進行，其間面對的最大困難是內地車輛均為左軚，而非香港傳統使用的右軚，故要特別開發有關功能，並尋找可測試右軚車的大型試車場和國家級機構；更要帶備香港路牌標誌、紅綠燈樣板等，模擬路面情況。

聽到自動駕駛，市民最關心的莫過於安全問題。張梓昌大派定心丸強調「安全是首要任務」，並介紹說每部試行小巴均能偵測周遭車輛及行人，即時作出反應避免碰撞。

他又說，有安全司機於車上候命，負責在小巴靠站開門後，控制車門在安全情況下關上。若發生緊急事件，則透過觸碰軚盤或其他車輛控制裝置，即時改以人手駕駛。

有關司機由冠忠巴士委派，除了須持有效指定香港駕駛執照外，亦要完成專業訓練及獲得技術開發者書面認證。另巴士總站會有安全主任當值，監測即時行車數據，助處理突發事件；營運商亦已為車輛購買第三者責任保險。

被問及行駛時速限制為30公里/小時會否太慢？張梓昌就稱，沿途有19個減速壆，人手駕駛和自動車行駛速度相若，「瞌埋眼分別唔到」，車程同樣約15分鐘；又表示若私家車車速較快，可選擇在安全情況下爬頭。

至於未來發展，他透露正與其他屋苑和機構商討合作測試自動車，但仍屬初步階段。他並說會跟政府商量，是否有機會在路面較闊、路況簡單的啟德跑道區進行測試；更將積極探討推出不用司機坐陣的自動車，真正做到無人駕駛，形容屬「科技正常和自然發展方向。」

不過，他坦言香港路面始終較狹窄，亦缺乏研發及測試自動車的地方，料長遠發展需一步一步做，待有關技術變得更成熟。但他亦形容發展無人駕駛的方向正確，「尤其香港公共交通工具很多司機已60至70歲，再過多5至20年已年屆70至80歲，亦都不是有很多人入行。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

智慧燈柱 保安 自動駕駛 錦綉花園 啟德 司機 小巴 雲端 人工智能 汽車科技

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財