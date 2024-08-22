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無人駕駛｜自動駕駛小巴8.26起元朗錦綉花園試行　有司機坐陣保安全

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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汽車科技研發中心「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點項目」實地試行，（左起）俊業集團總經理及財務總監區家信、汽車科技研發中心行政總裁張梓昌。（曾耀輝攝）

香港自動駕駛車輛進入實測階段。汽車科技研發中心（APAS）今日（22日）宣布，由其牽頭開展、獲政府「智慧交通基金」約1,900萬元資助的「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點項目」，經過近兩年的籌備， 已獲批車輛行駛許可證。兩輛自動駕駛穿梭小巴下周一（26日）起，將在元朗錦綉花園進行載人測試，為期約7個月，免費接載居民穿梭屋苑東南至西北部份，共設7個上落點，全程需時約15分鐘，首兩周每小時1班車。

APAS行政總裁張梓昌指，每輛自動小巴能偵測周遭情況避免碰撞，限速30公里/小時，亦會安排安全司機和安全主任，分別於車上及巴士總站候命，以確保乘客安全。他並透露正與其他屋苑商討合作測試自動車，亦會跟政府商量是否有機會在啟德跑道區進行實測。

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錦綉花園自動駕駛穿梭小巴，分別為12及8座位，其中後者配備一個輪椅位。測試路線覆蓋屋苑3至9號巴士站的環迴路路段，全長2.5公里，按順時針方向行駛，沿途設7個上落點；首兩周每小時1班車，之後會因應乘坐反應作調整，或增至每半小時1班。而服務對象目前僅限屋苑居民，居民須用已領取屋苑邨巴票價優惠的八達通作登記，以獲發乘車二維碼。

規格方面，兩輛自動小巴均為香港傳統右軚車，採用低地台設計，電池容量90.24kW，在60kW充電功率下，約2小時便能充滿電。同時安裝了15個傳感器，包括多線激光雷達、毫米波雷達、紅綠燈識別相機等；亦配備5G接收器及人工智能技術，能透過3枝智慧燈柱，在雲端即時監控車輛狀況；又有流動車聯網功能，再加上GPS定位系統等，有助精準定位。每個座位更設安全帶感應器和重量感應器，能實時偵測安全帶佩載和座位佔用狀況。

安全司機於車上候命 限速30公里/小時 

聽到自動駕駛，市民最關心的莫過於安全問題。張梓昌大派定心丸，強調「安全是首要任務」，並介紹說每部試行小巴均能偵測周遭車輛及行人；安全司機亦會於車上候命，負責在小巴靠站開門後，控制車門安全關上；發生緊急事件時，則透過觸碰軚盤等，即時改以人手駕駛。

他續說，有關司機由冠忠巴士委派，除了須持有效指定香港駕駛執照外，亦要完成專業訓練及獲得技術開發者書面認證；並提到巴士總站會有安全主任當值，監測即時行車數據，助處理突發事件；營運商亦已為車輛購買第三者責任保險。

行駛時速限制為30公里/小時會否太慢？他就稱，沿途有19個減速壆，人手駕駛和自動車行駛速度相若，「瞌埋眼分別唔到」，車程同樣約15分鐘；又表示若私家車車速較快，可選擇在安全情況下爬頭。

此外，張梓昌提到，自動小巴的測試耗時逾1年，大致順利，但由於在小巴內地開發和組裝，部份測試在當地進行。其間面對最大困難是內地車均為左軚，而非如香港使用右軚，故要特別開發有關功能，並尋找可測試右軚車的大型試車場和國家級機構；更要帶備香港路牌標誌、紅綠燈樣板等，模擬路面情況。至於小巴抵港後落地試行，他稱僅需調整細節，如令小巴靠站時，貼近車站停泊；經過減速壆時順暢減速；及判斷何時在車流較多的T字路口駛出等。

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正與其他屋苑初步商討合作

展望未來，他指會收集居民意見和數據供政府參考，以助制定香港自動駕駛發展藍圖或有關政策；並透露正與其他屋苑初步商討合作，且會跟當局商量是否有機會在啟德跑道區進行測試。

他又指，目前系統屬無人駕駛技術第四級「高度自動駕駛」，會積極探討發展至第五級，毋須司機坐陣，真正做到無人駕駛，「相信發展方向正確，尤其香港公共交通工具很多司機已60至70歲，再過多5至10年已年屆70至80歲，亦不是有很多人入行。」

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記者：梁薾心

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