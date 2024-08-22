異形：羅穆盧斯丨葉底藏花回應《異形》系列　細數10個重要致敬位

▲ 《異形：羅穆盧斯》

由《禁室殺戮》（Don't Breathe）才導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）上映以來口評整體不俗，更獲爛番茄觀眾 86%高分好評。

同時，《異形：羅穆盧斯》令觀眾驚喜是新元素中能夠向舊作致敬，以下是大家不要忽視的10個重要致敬位！

異形：羅穆盧斯丨由薛歌妮韋花到佳莉絲柏妮 一文回顧《異形》系列太空英雌

▲ 《異形：羅穆盧斯》

1.女主角穎致敬《異形》四部曲女主角 Ripley

《貓王與我》（Priscilla）威尼斯影后、上位新星佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）飾演的今集女主角穎（Rain）性格堅強獨立，是位對猶如親弟弟的人造人安迪份外保護的好姊姊，亦是臨危不亂對抗異形的強悍女戰士，正是致敬薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）在《異形》四部曲飾演的經典女主角（Ripley）。

佳莉亦揚言飾演穎時是效法薛歌妮韋花，去除以往女性在荷里活恐怖片中陳腔濫調的驚恐反應，佳莉片中的性感演出、穿太空衣及回到休眠狀態，也會令人想起《異形》系列中的薛歌妮韋花 。

▲ 《異形：羅穆盧斯》佳莉絲柏妮

2.男主角安迪致敬《異形》系列人造人及《異形續集》經典對白

人氣英劇《殺人不難》年輕實力男星 David Jonsson 在《異形：羅穆盧斯》演出亮眼，帶來意想不到的驚喜，他飾演女主角穎的弟弟安迪 Andy，本來是一個了解姊姊的善良人造人，也是由偉倫湯谷企業公司製造的合成人，但也會升級成為失去人性只為公司利益而行動的人造人，完全致敬《異形》系列中的人造人。

片中安迪在對決異形時其中一句台詞，正是致敬《異形續集》中女主角Ripley的霸氣經典對白：「Get Away From Her,You Bxxch!」

▲ 《異形：羅穆盧斯》人造人安迪。

3.人造人科學官Rook致敬《異形》人造人Ash

《異形：羅穆盧斯》其中一大驚喜是出現跟《異形》首集一模一樣、由已故演員伊恩荷姆（Ian Holm）飾演的人造人，不過這個科學官員人造人名叫 Rook，跟《異形》首集伊恩荷姆扮演的人造人 Ash 原來是兩個不同的合成人。

今集由視覺特效製作、英國演員Daniel Betts模仿伊恩荷姆配音的Rook，是致敬《異形》人造人Ash及伊恩荷姆，而Rook和Ash都同樣是由採礦殖民地和太空站背後的公司偉倫湯谷企業Weyland-Yutani製造的合成人。

▲ 《異形》人造人Ash

4.脈衝步槍道具致敬《異形續集》動作場面

不單是影片的舊式效果的電影視覺風格設計，來致敬了1979年《異形》與1986年《異形續集》，影片中出動當年有份製作《異形續集》的幕後功臣及當今最強的特效公司製作片中重要道具。

其中片內角色依靠一種名為F44AA脈衝步槍的強大武器來防禦異形和抱面體，正是致敬《異形續集》的雇傭兵及片中動作場面，正正令《異形：羅穆盧斯》獲形容充滿金像大導占士金馬倫《異形續集》動作場面風範！

▲ 《異形：羅穆盧斯》

5.兩個實驗室致敬《異形》及《異形續集》場景

片中重要場景太空站復興號 Renaissance 由雷穆斯 Remus 和羅穆盧斯 Romulus 兩個模組，亦即兩個實驗室組成。從設計角度來看，雷穆斯在視覺上類似於《異形》第一集，羅穆盧斯則似《異形續集》。

導演在影片前半部帶觀眾進入雷穆斯，後半部進入更多異形的羅穆盧斯，彷彿讓觀眾先後體驗兩部電影世界，也是他致敬《異形》及《異形續集》的另一種方式。

6. 重要情節致敬前傳電影《普羅米修斯》

今集情節、場面不只是致敬《異形》及《異形續集》，重要情節也是致敬前傳電影《普羅米修斯》。

片中一行人在太空站科學官人造人Rook指示下，拿到所謂的「普羅米修斯之火」，正呼應前傳電影《普羅米修斯》中的重要劇情及偉倫湯谷企業主腦的目的。

▲ 《普羅米修斯》

7.未來復古美術風格致敬《異形》及《異形續集》

導演費德亞發拉斯在製作《異形：羅穆盧斯》時，盡量使用舊式效果的電影視覺風格設計，來致敬1979年《異形》與1986年《異形續集》。

美術與場景設計上更加帶有未來復古復科技感，有別於前傳《普羅米修斯》及《異形：聖約》的簡潔乾淨風復古未來主義（Retrofuturism） 風格。

▲ 《異形：羅穆盧斯》

8.年輕角色致敬《異形》工人階級及《異形續集》新生代殖民

《異形：羅穆路斯》中圍繞的一群年輕人，都是殖民地的貧困草根基層，這正是致敬《異形》第一集中的工人階級。

而《異形續集》中有一個刪剪片段，拍下一群孩子在殖民地的工人中間奔跑，啟發了費德亞發拉斯創作《異形：羅穆盧斯》的全新故事，描寫這群孩子20出頭時會發生甚麼事情，也是費德致敬《異形續集》的世界觀。

▲ 《異形續集》

9.片名及姊弟遭遇致敬羅馬神話

片名《異形：羅穆盧斯》正是致敬羅馬神話，片中出現的重要場景羅穆路斯和雷穆斯在羅馬神話中是一對命運多舛的雙胞胎，長大後卻出現了爭執與歧見。

而《異形：羅穆盧斯》的主角穎與安迪也是姊弟，在旅途上也遇到分歧。

▲ 《異形：羅穆盧斯》

10.性象徵異形畫面致敬已故藝術大師 H.R.吉格

異形與抱面體等外星生物的設計上，都貼近「異形創造者」、瑞士已故超現實藝術大師 H.R.吉格（H.R. Giger）的原始設計。

片中不同形態異形所有元素都能看見 H.R. 吉格的充滿性象的徵怪誕美學，《異形：羅穆盧斯》更將性象徵異形畫面加碼，向H.R.吉格致敬。

▲ 《異形：羅穆盧斯》