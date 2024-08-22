親子好去處｜港鐵45周年首代「白頭車」重現　橙黃色車廂+經典波波扶手

【親子好去處/港鐵白頭車/港鐵/港鐵45周年】鐵路迷注意！港鐵為慶祝45周年，推出主題列車，復刻第一代「白頭車」，將車廂內的經典裝置重現，當中包括標誌性的波波扶手和橙黃色車廂。另外，本周六（24日）會停泊彩虹站讓大家參觀，也會於市區綫行駛，各位不要錯過！

▲ 港鐵為了慶祝45周年，復刻第一代「白頭」載客列車。（林綺虹攝）

港鐵白頭車｜復刻「白頭車」 重現標誌性「波波扶手」

港鐵為了慶祝45周年，復刻第一代「白頭」載客列車，讓市民參觀。列車分成兩大特色主題車廂：「回憶」及「連繫」。「回憶」主題的車廂分佈在第一、二、七、八卡，車廂內會換上經典的橙黃色車廂天花、懷舊照明，還有標誌性的「波波扶手」。為了讓大家更認識地鐵歷史，車廂也會貼上「趣味小知識」，有多個有關第一代載客列車的小知識。

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港鐵白頭車｜打卡多款《牛仔》父子造型

除了經典車廂布置重現外，港鐵亦與本地漫畫家利志達聯乘合作，重新演繹由已故漫畫家王司馬所創作的經典漫畫角色《牛仔》。大家只要在以「連繫」為主題的第三、四、五、六卡車廂，就可以看到多款父子造型的《牛仔》，大家可以與每個造型盡情打卡！

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港鐵白頭車｜「白頭車」周六停泊彩虹站予公眾參觀

這架「白頭」載客列車已於今日在觀塘綫彩虹站三號月台首航。大家如果錯過首航，列車也會於本周六（24日）的上午10時45分至中午12時在彩虹站二號月台停泊，予公眾參觀及打卡，其後列車會行走多條市區綫服務乘客，至2024年年底。



港鐵45周年主題列車公眾參觀

日期：8月24日（星期六）

地點：彩虹站3號月台

時間：上午10:45 至 中午12:00

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