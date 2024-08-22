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港產大熊貓｜兩姐弟已過收水期體重增加　黑眼圈黑耳朵開始顯現

社會

發布時間： 26 分鐘前

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大熊貓寶寶迎來一星期的里程碑，經典的「黑眼圈」、黑色耳朵和肩膀開始 隱約可見。（海洋公園提供）

大熊貓盈盈上周四（15日）凌晨誕下一對龍鳳胎，大熊貓寶寶今天（22日）已經出生一星期，海洋公園今日發稿交待寶寶最新情況，指兩姐弟已經過了關鍵的「收水期」，雖然仍然脆弱，但健康漸趨穩定，體重有所增加；大熊貓經典的「黑眼圈」、黑色耳朵和肩膀，已開始隱約可見。園方開始採集新手媽媽盈盈的乳汁餵養寶寶，而盈盈的育幼行為有進步，盡顯母愛。

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公園表示，大熊貓家姐現時體重約172克，弟弟則重約168克，數字上會有正常輕微浮動。翻查資料，較初生時分別重了50及56克。在中國大熊貓保護研究中心（熊貓中心）專家的協助下，寶寶的進食和排便都正常。牠們每餐最多能喝上約10克乳汁，每天6次，食量頗不錯。

園方又指，大熊貓姐弟現時情況漸趨穩定，但牠們仍然很脆弱，需要熊貓中心專家和海洋公園動物護理團隊24小時加護照顧。

新手媽媽學湊仔　採集乳汁餵寶寶

至於剛度過19歲生日的新手媽媽盈盈，本身是高齡產婦，現時團隊積極確保盈盈攝取足夠水份和食物，協助牠產後恢復，並有能力照顧寶寶。專家開始嘗試採集盈盈的乳汁，盡量讓雙胞胎飲用。

為了讓盈盈多練習照顧寶寶，專家和護理團隊已逐步增加盈盈親自照顧寶寶的時間。護理團隊特別為盈盈準備了沾上寶寶氣味的布偶，讓牠熟習雙胞胎寶寶，建立起親子聯繫。當盈盈熟悉了寶寶的氣味後，護理團隊便開始讓盈盈嘗試輪流照顧兩個寶寶， 盈盈的育幼行為不斷進步，牠抱緊雙胞胎弟弟並舔牠的身體，盡顯母愛。

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海洋公園差不多每日都在社交媒體上發布大熊貓寶寶的可愛照片及影片，園方指網民反應熱烈，融化了無數市民的心；公眾可以繼續關注官方平台，了解寶寶們的最新進展。海洋公園將繼續與熊貓中心密緊合作，為這對雙胞胎提供最佳照料。

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