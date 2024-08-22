河套發展｜孫東晤國家衞健委　探討內地醫療數據及生物樣本如何跨境流動至港作科研

▲ 創新科技及工業局局長孫東（右二）在北京到訪國家衞生健康委員會，與副主任曹雪濤（左二）會面。(政府新聞處圖片)

創新科技及工業局局長孫東今日（22日）展開北京的訪問行程。他到訪國家衞生健康委員會，拜會副主任曹雪濤，雙方就促進創新要素在河套合作區實現跨境便捷流動交換意見，其中，雙方就內地醫療數據及生物樣本在安全有序的原則下，能跨境流動至香港園區內，作科研或臨床試驗用途的建議進行了探討。

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孫東亦拜會工業和信息化部副部長張雲明，向張介紹香港在新質生產力和新型工業化發展的布局，包括香港在推動人工智能和機器人、生命健康科技、先進製造與新能源、第三代半導體等產業發展的最新情況，以及河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區和新田科技城在支持香港的科技產業發展的部署。雙方並討論香港如何主動對接國家發展戰略，積極推動香港在國家發展新質生產力上走在前列。

除了拜會中央部委外，孫東亦出席2024世界機器人大會，在大會主論壇第一篇章「產業發展」中「全球機器人發展與治理」專題對話中，與對話嘉賓就機器人未來在技術創新的主要發展趨勢和應用進行討論。



孫東指出，香港致力推動機器人發展生態圈，InnoHK創新香港研發平台設立集中發展人工智能及機械人科技的AIR@InnoHK，有15所研發中心進駐，利用香港雄厚的基礎科研實力，發展相關科技產業，並將最新的機器人科技應用到包括醫療服務、工業和商業方面不同的應用場景，同時積極吸引海内外創科企業發展相關產業，發揮「超級增值人」的角色。港府鼓勵各政府部門利用機器人技術，提升服務及應對日常挑戰。

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