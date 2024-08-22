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社福｜「心連心學院」今開幕　李家超提3點期望冀成社福界「新地標」

政治

發布時間： 2 小時前

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李家超（前排右六）、中央社會工作部副部長蔡麗新（前排中）、中聯辦副主任何靖（前排右五）、恒地主席兼董事總經理李家誠（前排左四）、徐子淇（前排左三）主持祝酒儀式。

「香港社福界心連心大行動」在觀塘成立的「心連心學院」今日開幕，將提供容納超過300人的場地，特首李家超提3點期望，希望「心連心」繼續凝聚社福界力量，支持政府更好落實各項社會福利政策。

李家超的3點期望包括︰第一，成為社福界「新地標」，期望學院雲集政府、學術界、社福界的有心人，滙聚大家的智慧和力量，為香港與內地社福服務注入更大動能，發展與時並進的福利服務，進一步提升市民的「獲得感」和「幸福感」。

新地標培訓人才　促中港合作

第二，培育社福界「新動力」。李家超指，香港面對不少挑戰與機遇，期望「心連心」帶領業界齊心善用學院，為社福人員提供高質高效的培訓，培養更多更專業的社福人才成為業界新動力，共同推進福利服務守正創新，構建更美好、更和諧的共融社會。

第三，提供社福界「新平台」，期望學院發揮優勢，提升香港社會福利服務高質量的發展，同時積極推動香港與內地社會福利事業的合作和交流，為促進兩地民生福祉及推動社福服務持續發展而努力。

恒地李家誠偕妻子徐子淇出席

今日多人出席開幕禮，包括中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、「心連心」主席管浩鳴、「心連心學院」院長譚贛蘭等，恒基地產 （00012） 主席兼董事總經理李家誠亦偕妻子徐子淇出席。

「香港社福界心連心大行動」由管浩鳴在2022年4月牽頭成立。

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