無人駕駛｜自動駕駛小巴於錦綉花園實測　有物件距離太近會急煞車

▲ 兩輛自動駕駛穿梭小巴下周一（26日）起，將在元朗錦綉花園進行載人測試。（曾耀輝攝）

香港自動駕駛車輛進入實測階段，記者今日（21日）率先試坐8座位自動駕駛穿梭小巴，上車位跟一般巴士同樣有可拉下的踏板，方便輪椅上落。而甫上車就可在左邊看到綠色的乘車二維碼掃描器，及提供車站、車速、車外環境及駕駛模式的顯示屏；右邊則為座位。車廂聲浪與一般電動車無異，路面暢順時行車穩定，但若有車輛從後方爬頭或距離太近，有機會急煞。

自動小巴運行時尚算穩定，行經減速壆時亦不會有太大震動，加上安全司機會坐在司機位，若不特別留意顯示屏或軚盤，分不清是自動或人手駕駛。不過，若有車輛或行人距離太近，小巴或會緊急煞停。

APAS行政總裁張梓昌解釋，「兩秒距離」是參考準則之一，但小巴有時為安全起見急煞，「安全性而言，越快停越好，但當然會較擢，未來可再作調校」；又指對自動駕駛來說，若遇到不懂應對的情況，停車是最安全決定，「唔識行不如唔好行，唔好估。」

另外，冠忠巴士首席營運官黃焯添稱，舊有穿梭巴主要接載居民來往路況較複雜的內街，自動小巴則行大路，故不存在取消代替原有穿梭巴或路綫的問題；又指未來會繼續研究其他自動駕駛項目。

駕齡逾40年的堅哥是負責此項目的安全司機之一，過去曾控制機場無人駕駛車輛。他直言任安全司機需更專注，為自動系統預判行人動態，或在表現未如理想時作適當干預，笑言「難過自己揸車」，但慢慢熟習後，開始對自動駕駛抱有信心。

元朗錦綉花園自動小巴未來會否接受公眾試搭？負責管理屋苑的俊業集團總經理及財務總監區家信就稱，屋苑目前有1.5至2萬人居住，加上小巴班次和座位有限，若非住戶也乘坐將難以控制。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心