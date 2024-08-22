外評報告｜多校被指未配合國教年曆規劃活動　有特殊校中式步操隊表現獲盛讚

▲ 絕大多數學校的外評報告，均有提及學校升國旗儀式表現。（資料圖片）

教育局今（22日）完成上載本學年最後一批中小學校外評核報告總結章節，本報翻查各校完整報告，發現多校被指未配合教育局推出的國民教育年曆規劃活動，或需改善活動設計，亦有1間津校被發現各科尚未參照國家安全教育課程框架規劃課程等。局方亦就絕大多數學校的升國旗儀式表現進行評價，個別學校以中式步操進行升旗禮，更獲局方盛讚，但亦有多校被評唱國歌「細聲」或需加強氣氛。

教育局自5月起分3輪上載共64份外評報告，今上載最後一批，涉及44校。翻查教育局要求全港中小學本學年須就23項「重要日子」舉行國民教育活動，至少6校在外評報告被指未有配合年曆安排活動。

其中迦密聖道中學被指只選取年曆中「小部分日子」安排活動；金巴崙長老會耀道小學被指尚未全面參考年曆作整體規劃；聖公會基樂小學就只在部分日子安排升國旗儀式及國旗下講話；聖公會青衣主恩小學則被建議需優化個別日子的活動設計。

聖公會基樂小學同時被指「尚未參照國安教育課程框架，以規劃各科課程的國家安全元素及有關8個範疇」；至少6校被評教師對國安教育理解參差或有提升空間。

教育局亦讚揚部分學校推動國教成效，如聖博德天主教小學（蒲崗村道）部分學生參與「國安小老師」活動，為區內幼稚園學生分享國安故事；張祝珊英文中學學生的反思文章也「流露對國家在軍事國防等方面有顯著進展的深深自豪感」。

此外，本報翻查其中32間有在校網上載的整份外評報告，除了香港紅十字會醫院學校外，教育局均有評價其餘31校升旗禮表現。至少3間學校學生唱國歌表現捱批。惟特殊學校三水同鄉會劉本章學校報告提到，「升旗隊隊長以洪亮口令指揮隊員徐徐以中式步操進場，隊員揚旗有力」；顯理中學就邀請家長參與升旗儀式，被評營造有利推展國教氛圍。

教育局今發表網誌，指各學校在不同方面有不俗表現，又指報告中建議旨在幫助學校持續完善，不宜互相比較。

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