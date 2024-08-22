  • 28°C
香港時間 : 2024823日 (五) 01:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外評報告｜多校被指未配合國教年曆規劃活動　有特殊校中式步操隊表現獲盛讚

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

絕大多數學校的外評報告，均有提及學校升國旗儀式表現。（資料圖片）

教育局今（22日）完成上載本學年最後一批中小學校外評核報告總結章節，本報翻查各校完整報告，發現多校被指未配合教育局推出的國民教育年曆規劃活動，或需改善活動設計，亦有1間津校被發現各科尚未參照國家安全教育課程框架規劃課程等。局方亦就絕大多數學校的升國旗儀式表現進行評價，個別學校以中式步操進行升旗禮，更獲局方盛讚，但亦有多校被評唱國歌「細聲」或需加強氣氛。

教育局自5月起分3輪上載共64份外評報告，今上載最後一批，涉及44校。翻查教育局要求全港中小學本學年須就23項「重要日子」舉行國民教育活動，至少6校在外評報告被指未有配合年曆安排活動。

其中迦密聖道中學被指只選取年曆中「小部分日子」安排活動；金巴崙長老會耀道小學被指尚未全面參考年曆作整體規劃；聖公會基樂小學就只在部分日子安排升國旗儀式及國旗下講話；聖公會青衣主恩小學則被建議需優化個別日子的活動設計。

聖公會基樂小學同時被指「尚未參照國安教育課程框架，以規劃各科課程的國家安全元素及有關8個範疇」；至少6校被評教師對國安教育理解參差或有提升空間。

教育局亦讚揚部分學校推動國教成效，如聖博德天主教小學（蒲崗村道）部分學生參與「國安小老師」活動，為區內幼稚園學生分享國安故事；張祝珊英文中學學生的反思文章也「流露對國家在軍事國防等方面有顯著進展的深深自豪感」。

此外，本報翻查其中32間有在校網上載的整份外評報告，除了香港紅十字會醫院學校外，教育局均有評價其餘31校升旗禮表現。至少3間學校學生唱國歌表現捱批。惟特殊學校三水同鄉會劉本章學校報告提到，「升旗隊隊長以洪亮口令指揮隊員徐徐以中式步操進場，隊員揚旗有力」；顯理中學就邀請家長參與升旗儀式，被評營造有利推展國教氛圍。

教育局今發表網誌，指各學校在不同方面有不俗表現，又指報告中建議旨在幫助學校持續完善，不宜互相比較。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

外評報告︱中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法基本法　有校長稱需校本調適課程難度
19:08 2024/06/25
外評報告︱中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法基本法　有校長稱需校本調適課程難度
外評報告︱特殊學校學生須學國安被批矯枉過正　教育局：確保特教生獲公平對待
20:28 2024/06/26
外評報告︱特殊學校學生須學國安被批矯枉過正　教育局：確保特教生獲公平對待
國民教育｜教育局獨立公開中小學外評報告　個別官小唱國歌細聲、學生任「國情KOL」
20:04 2024/05/17
國民教育｜教育局獨立公開中小學外評報告　個別官小唱國歌細聲、學生任「國情KOL」
國慶75周年｜教育局籲全港中小學9.30辦升旗禮　向學生講解中國創造「兩大奇迹」
16:45 2024/08/15
國慶75周年｜教育局籲全港中小學9.30辦升旗禮　向學生講解中國創造「兩大奇迹」
初中公經社科｜教育局教材倡中三學生設親密界線　簽承諾書「抵禦色情資訊、控制性幻想」
16:42 2024/08/22
初中公經社科｜教育局教材倡中三學生設親密界線　簽承諾書「抵禦色情資訊、控制性幻想」

你可能感興趣

外評報告︱中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法基本法　有校長稱需校本調適課程難度
19:08 2024/06/25
外評報告︱中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法基本法　有校長稱需校本調適課程難度
外評報告︱特殊學校學生須學國安被批矯枉過正　教育局：確保特教生獲公平對待
20:28 2024/06/26
外評報告︱特殊學校學生須學國安被批矯枉過正　教育局：確保特教生獲公平對待
國民教育｜教育局獨立公開中小學外評報告　個別官小唱國歌細聲、學生任「國情KOL」
20:04 2024/05/17
國民教育｜教育局獨立公開中小學外評報告　個別官小唱國歌細聲、學生任「國情KOL」
教育局 國民教育 國民教育 中小學教育 國安教育 顯理中學 迦密聖道中學 張祝珊英文中學 金巴崙長老會耀道小學 聖博德天主教小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
急症室最長等候時間（08月23日 時間00:05）
急症室最長等候時間（08月23日 時間00:05）
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友