教協解散｜教工會成立3年接逾2500宗查詢求助　首任主席稱主流教師工會不問政治背景

▲ 教聯會轄下的香港教育工作者工會主席黃建豪月底卸任，他自評任內表現80分。（彭大偉攝）

教協解散後成立的香港教育工作者工會，迄今3年接獲逾2,500宗查詢及求助，其中89人獲面見律師，或由工會代表去信教育局或校方投訴，全部不涉偏頗教材或遭教育局處分個案。

教工會首任主席黃建豪自評3年任內已承接教協大部分工作，形容是「主流」教師工會，即使有個別求助人被指為「黃絲」，他亦無過問對方政治背景，但估計教工會仍未獲部分教師信任。

黃建豪將卸任 自評表現80分

昔日本港最大工會教協曾經有逾9.5萬名會員，2021年8月宣布解散後，教工會隨即於同年9月宣布成立，為教聯會轄下團體，由身兼教聯會理事、中學副校長的黃建豪擔任首任主席。

即將卸任主席的黃建豪接受本報專訪，自評任內表現有80分，共接獲2,572宗查詢或求助，主要涉及勞資糾紛及薪金問題；目前逾800名普通會員中，有89人屬永久會員，曾獲教工會理事會或律師面見，或由會方代表去信教育局或校方投訴，前年爆出校政風波的香港青少年培育會陳南昌紀念學校，是唯一個案尚未完結。

相比教協解散前每年處理逾3,000宗查詢及投訴，教工會處理個案量不及教協的三分一。黃建豪自言已盡力服務，說︰「我啲數字全部有血有汗，我做咗啲嘢佢先會參加（成為永久會員）」。

黃建豪解釋，教工會資源少、導致會員拓展不足，又指將教工會與教協比較是不公平、「無得比」，因當年教協工作「大部分都係蛇齋餅糉、超級市場」，若教工會加上同樣享有教工會普通支援的6萬名教聯會會員，「咁嘅代表性係夠嘅」。

▲ 黃建豪透露，曾經有求助人被指是「黃絲」，教工會最終仍有繼續跟進相關個案。（彭大偉攝）

個別求助人被指黃絲 仍跟進

對於有教師感到「投訴無門」，黃建豪估計「可能嗰啲朋友唔相信我哋」，教工會或被認為是「圍威喂」，但他強調教工會運作「好獨立」，他亦不會過問會員政治背景，「我諗有機會你搵我，我一定唔會去理咩政治，我只會從你嘅角度幫你去諗。」

他透露，曾經有業內人士指個別求助人是「黃絲」，教工會最終仍認為求助人理據充足，繼續跟進相關個案。

教育局自2021年起計3年內，共對426名教師違反專業操守的個案進行懲處。黃建豪指，遭當局處分的教師求助個案只有個位數，例如有男教師到女學生家中、進行親暱行為的嚴重個案。

無接獲求助個案 涉偏頗教材

教工會亦無接獲涉及政治原因或偏頗教材的教師求助，他直言若求助人設計教材踩紅綫，教工會會判斷對方是刻意或是無心之失，若是後者，教工會仍會受理。

對於近年教師移民潮，他對此感到可惜，但同時認為有助年輕教師升遷；至於留下來的教師，「都要唱國歌、接觸內地，其實都唔係話咁反感啫」，形容不少同業在默默耕耘。

朱國強料接棒 任教工會主席

教工會首屆理事會任期將於月底屆滿，黃建豪稱因個人工作關係，不會競逐連任，料由新加入率領唯一內閣的教聯會副會長、教育界立法會議員朱國強接任主席，教工會今將舉行會員大會表決。

記者：馮琪雅

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