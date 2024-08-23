空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民

▲ 涉事的小型飛機在泰國北柳府巴功縣一處紅樹林墜毀。（央視新聞圖片）

泰國一架載有9人的小型飛機周四(22日)下午在北柳府墜毀，機上9人全部罹難，死者包括5名來自香港的中國遊客，其中兩人是小童。中國駐泰國大使館引述泰國當局稱，確認有五名中國公民在事故中身亡。入境處確認涉事人員並非香港居民。

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泰國民航局宣布，週四下午一架飛機原計劃前往達叻府的小型客機，從首都曼谷機場起飛後不久墜毀，機上9人全數罹難。美聯社引述泰國官員表示，死者包括5名來自香港的中國遊客、2名泰國女機組人員以及2名泰國飛行員。

泰國傳媒報道，遇難的5名中國公民中3人年齡40多歲，另外兩人分別12和13歲。

泰國傳媒Khaosod English凌晨報道，當局公布9名死者名單如下：

5名中國籍遊客：

1. Ms. Jing Zhang, age 42, Chinese national

2. Mr. Jinfeng Yin, age 38, Chinese national

3. Ms. Yu Tang, age 33, Chinese national

4. Miss Hang Yin, age 13, Chinese national

5. Miss Jing Jing Zhang, age 12, Chinese national



4名泰籍機師及機組人員：

1. Mr. Anucha Dechapirakchon, pilot, age 61

2. Mr. Pornsak Totab, co-pilot, age 30

3. Ms. Napak Jeerasiri, flight attendant, age 34

4. Ms. Siriyupa Arunatit, flight attendant, age 25

據報失事的小型飛機，周四下午從曼谷素萬那普國際機場，前往南部達叻府，但起飛10多分鐘後同機場控制塔失去聯絡，其後證實在北柳府巴功縣一處紅樹林墜毀。救援人員抵達現場時，發現飛機殘骸碎片和乘客個人物品四散，並陷入泥沼中，無發現生還者。

由於當地晚上潮漲，救援人員為加快搜索，出動挖泥機清理水道和挖掘，到周四晚上7時許發現人體殘骸和更多乘客物品。目擊者指，在飛機墜落紅樹林前聽到一聲巨響，並有碎片擊中附近的房屋。

入境處表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情況，並一直保持緊密聯繫，至今未有接獲港人求助，亦確認涉事人員並非香港居民。

入境處又指，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24 小時求助熱線，電話:(852)1868:透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人:發送訊息至1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線;或提交網上求助表格求助。

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