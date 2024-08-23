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李啟言傷勢丨阿Mo意外後再度更新IG　女友So Ching轉發同一片段力撐

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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在MIRROR紅館演唱會受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）更新個人IG！

MIRROR在2022年於紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是2022年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今兩年多仍然需要留醫接受治療。

在上星期，阿Mo父親李盛林指阿Mo左右上胸、手前後臂的感覺已回復了80至100%。

自事故後，阿Mo於昨日（8月22日）深夜時分第二度更新IG，令到不少網民感到振奮！

阿Mo情況好轉So Ching放鬆心情　蘇芷晴罕有派泳裝福利：beautiful day!

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阿Mo轉發兩段昔日跳舞片

阿Mo在IG限時動態轉發兩段以往在舞蹈室內拍攝的跳舞片，有一段是與女友蘇芷晴（So Ching）一起跳舞！

不過阿Mo的兩個IG限時動態也沒有寫下任何文字，而其女友So Ching也有在IG限時動態轉發相同的阿Mo獨舞片，並寫下「Miss this..」。

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