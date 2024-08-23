巴黎奧運丨羽毛球女神志田千陽人氣急升　滑板金牌少女吉澤戀廣告費達2500萬日圓

▲ 巴黎奧運銅牌得主志田千陽獲廣告商及電視台注意。

【巴黎奧運/志田千陽/吉澤戀/松山英樹】巴黎奧運雖然已經完結，但有關運動一舉一動仍然注意，而日本隊在今屆奧運奪20面金牌，連同銀牌和銅牌在內總共獲得45面獎牌，是日本在海外舉辦的奧運會中獎牌數最多的一次，因此運動員即吸引演藝界及廣告商目光，不少日本運動員回國後，廣告商以及電視台都已邀請獎牌運動員出席各項演出。

而羽毛球雙打銅牌得主志田千陽憑運動成績及靚樣成為矚目運動員，在奧運前個人INSTAGRAM追蹤數約在30萬左右的她，奧運結束後至今粉絲已逼近97萬，即將朝著百萬追蹤邁進，人氣部分絲毫不輸給志田千陽的偶像乃木坂46。

巴黎奧運｜志田千陽上場不脫妝之謎大公開 揭羽球女神箍牙前後樣貌變化

▲ 志田千陽（右）興奮與偶像山下美月合照。

巴黎奧運丨期待已久的女主角

據報道日本有電視台的相關人士向媒體表示：「巴黎奧運最大躍進的可能就是她的存在。從電視台角度而言『期待已久的女主角誕生』了。」

同時，進一步分析指：「從觀眾角度，比賽期間的有趣動作，這些都是吸引觀眾的注視。」而志田千陽的廣告合約也達1,500萬日圓（約80.3萬港元），而根據日本媒體指，志田的節目演出費用，每小時亦達45萬日圓。」

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巴黎奧運丨吉澤戀一戰成名

不過千陽BB的廣告價未算最高，現年14歲的今屆奧運滑板女子街頭賽金牌得主吉澤戀，據悉有飲品廠商出價2,500萬日圓成功與她簽下廣告合約。

不過論吸金王是高爾夫球男子銅牌得主的松山英樹，，據日本媒體揭露，他最新的廣告合約達2億日圓，不過因為他本身就是在日本著名高爾夫球手，據悉在巴黎奧運前廣告代言價已不少，現在更是水漲船高。

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