泰國墜機｜泰國墜機細節公開起飛11分鐘即爆炸　據報5死者來自香港包括2小童身份曝光

▲ 泰國墜機細節公開，起飛11分鐘即爆炸，據報5死者來自香港，包括2小童，死者名單曝光。

【泰國墜機／泰國空難／小型飛機】泰國一架載有9人的小型飛機周四（22日）下午在北柳府（Chachoengsao）墜毀，機上9人全部罹難，根據北柳府官方發布的消息，飛機載有5名中國籍乘客，包括2名分別為12及13歲的兒童。而美聯社等外國媒體，引述北柳府政府發言人稱，5名中國死者為遊客均來自香港。據泰國媒體公佈的死者名單及護照照片，5人均持中國護照，分別在浙江及上海出生，護照簽發地為上海。

最新影片：

泰國墜機｜5死者來自香港的中國遊客

根據泰國《民族報》（Nation Thailand）發佈的9名死者的英文名單，根據姓氏估計當中5位為中國遊客，另外包括2名泰國籍機師及副機師、2名機組人員。泰國Amarin TV公開5名中國籍死者的護照，5人的姓名與《民族報》的名單一致。

泰國墜機｜死者包括2小童名單如下：

張晶晶（Chang Jing Jing，12歲）

張晶（Chang Jing，43歲）

唐虞（Tang Yu，42歲）

尹勁峰（Yin Jin Fang，45歲）

尹航（Yin Han，13歲）

Napak Jeerasiri （35歲）

Siriyupa Arunathit （26歲）

Pornsak Totap（30歲，副機師）

Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

泰國墜機｜起飛11分鐘即失聯

綜合外媒報道，失事的小型飛機型號為Cessna Caravan C208B，隸屬泰國飛行服務有限公司（Thai Flying Service Company）原定由泰國蘇凡納布國際機場飛往南部達叻府，但起飛11分鐘即失去聯絡，其後被指在北柳府巴功縣一處紅樹林墜毀。

泰國墜機｜現場散落嬰兒用品

有目擊者聲稱，飛機在半空爆炸，墜入紅樹林前聽到巨大的爆炸聲，碎片擊中附近民房。搜救人員在現場發現飛機殘散落，被泥沼掩埋，現場留下約100米長的煞痕。搜救人員亦發現一個屬於外籍女性的手提箱、一些嬰兒用品、手錶、錢包、照片等。

當局派出至少300名搜救人員，並出動挖土機，挖走泥濘及抽走積水，可惜並沒有發現生還者，最終在晚上挖出死者的殘肢，以及手提箱、飛機座椅和證件等物品。目前仍未知飛機出事原因。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

飛機揀位｜搭飛機坐2個位置最安全？ 專家教上機時做1事自保增存活率

親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為 上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光

機上身亡｜男子搭飛機坐妻子旁邊猝死 資深空姐解構如何處理乘客遺體

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】