網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄   母子強闖頭等艙搶位  航班延誤1小時

【飛機／經濟艙／頭等艙／航班／延誤】超誇張！內地一對母子乘搭國內航班時，孩子嫌經濟艙座位狹窄哭鬧欲往頭等艙跑去，其母見狀未有勸阻之餘，竟因此要求坐頭等艙，遭空服人員拒絕後竟起身強闖頭等艙，多名空服人員上前阻止仍不作罷，擾攘一輪導致航班延誤1個小時起飛，一句說話更辣㷫全場乘客，揚言要將趕母子兩人下飛機。

最新影片：

綜合內媒及《月亮湖視頻》報道及影片分享，指涉事母子疑於重慶乘搭國內飛機、購買了經濟艙座位，惟孩子一見座位便覺得位置狹窄不適，開始大吵大鬧，甚至哭鬧著相向頭等艙跑去。

由影片中可見，該名母親未有阻止孩子舉動之餘，更起身向頭等艙走去試圖硬闖，同時更對前來阻止的空服人員怒斥：「（頭等艙）有空位為甚麼不行」、「你們前面不是有空位嗎？」更一度拒絕回到原本座位，坦言：「我沒辦法回去，（位置）太恐怖了！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關內容：飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳 港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊

離譜言論辣㷫全場 航班最終延誤1小時

由於該對母子拒絕返回座位，導致航班嚴重延誤1個小時，加上離譜言論辣㷫全場乘客，令不少人都發聲大罵該對母子，揚言請空服人員將兩人趕下機。

影片最終僅見母子於經濟艙靠前位置坐下，未有返回原本座位，亦未有透露兩人最後結果，惟影片曝光後，瞬間引起網民熱議，不少人同樣對她們的行徑感到誇張，直呼「這跟搶有甚麼分別？」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：飛機5大衛生黑點

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5