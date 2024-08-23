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網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄   母子強闖頭等艙搶位  航班延誤1小時

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【飛機／經濟艙／頭等艙／航班／延誤】超誇張！內地一對母子乘搭國內航班時，孩子嫌經濟艙座位狹窄哭鬧欲往頭等艙跑去，其母見狀未有勸阻之餘，竟因此要求坐頭等艙，遭空服人員拒絕後竟起身強闖頭等艙，多名空服人員上前阻止仍不作罷，擾攘一輪導致航班延誤1個小時起飛，一句說話更辣㷫全場乘客，揚言要將趕母子兩人下飛機。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

綜合內媒及《月亮湖視頻》報道及影片分享，指涉事母子疑於重慶乘搭國內飛機、購買了經濟艙座位，惟孩子一見座位便覺得位置狹窄不適，開始大吵大鬧，甚至哭鬧著相向頭等艙跑去。

由影片中可見，該名母親未有阻止孩子舉動之餘，更起身向頭等艙走去試圖硬闖，同時更對前來阻止的空服人員怒斥：「（頭等艙）有空位為甚麼不行」、「你們前面不是有空位嗎？」更一度拒絕回到原本座位，坦言：「我沒辦法回去，（位置）太恐怖了！」

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相關內容：飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳 港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊

離譜言論辣㷫全場 航班最終延誤1小時 

由於該對母子拒絕返回座位，導致航班嚴重延誤1個小時，加上離譜言論辣㷫全場乘客，令不少人都發聲大罵該對母子，揚言請空服人員將兩人趕下機。

影片最終僅見母子於經濟艙靠前位置坐下，未有返回原本座位，亦未有透露兩人最後結果，惟影片曝光後，瞬間引起網民熱議，不少人同樣對她們的行徑感到誇張，直呼「這跟搶有甚麼分別？」

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同場加映：飛機5大衛生黑點

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