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東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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《東張西望》報道一名宅男情迷年輕按摩師結果被騙80萬元，難道真的色字頭上一把刀？

【東張西望/魏柏豪/按摩師】昨晚（8月22日）播出的《東張西望》中，又有一名被騙人士現身「警世」，提醒大家「色字頭上一把刀」！

《東張西望》主持魏柏豪訪問現年30歲的肥宅男，宅男道出他被年輕懷孕按摩師被騙80萬的經過，他幸獲女友不離不棄，宅男女友更在訪問中語出驚人，直言相信男友不是「衰鹹濕」！

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東張西望︱宅男與按摩師親密交易

事主Ronald現年30歲、身形肥胖，屬一名宅男，他在4年前在即時通話社交群組中發現按摩服務資訊，好奇心驅使下，他就遇上了身懷六甲的按摩師小希，從此開啟了成為「人肉提款機」之路！

Ronald說：「對於佢咁後生就做大肚婆，覺得佢好辛苦，都有啲好奇想了解下。」

他指小希為客人按摩之外，也有提供特別服務，即涉及不道德的行為，二人經親密交易後變得熟絡。

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東張西望︱宅男成「人肉提款機」

Ronald、小希認識約2年後，小希在去年年初就問Ronald借錢，小希以生B後家中沒錢、男友入戒毒所前把錢拿走為由，向Ronald借錢。

Ronald指本來以為對方18歲，後來發現他只有16歲，小希以未成年借不到錢、懷孕急需用錢、患乳癌、好友差點被輪姦等借口，多次向Ronald借錢。

小希以裸照、性感短片作抵押，Ronald抵受不了誘惑，不斷借錢予小希，本金連利息近一百萬。

Ronald剖白：「開頭真係想幫佢，希望佢可以快啲度過難關，然後還返錢畀佢我。其實到咗後面，自己借得多都心慌，因為驚佢還唔到。寧靜借多少少畀佢，等佢一次過還到畀我。」

他續說：「寧願呃自己去相信呢件事，都希望佢快啲處理好、還錢畀我。大槪幾十萬左右，我就覺唔對路，但問題係已經上咗賊船、借咗幾十萬，自己又唔上唔落，究竟幫唔幫好呢？唔幫就幾十萬都冇埋。」

他對於連累家人感慚愧，直認原因是自己好色：「因為衰鹹濕先借畀佢，就算一開始係同情佢，點都好，都有鹹濕嘅成份，所以都真係自己攞嚟。」

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東張西望︱「鹹濕男」獲女友不離不棄

Ronald女友阿儀起初知道事件後非常憤怒，但最後依然選擇原諒，她說：「佢（男友）份人都幾好、幾善良，係有啲蠢，但係我覺得佢係以個心去幫人哋，而唔係因為衰鹹濕先信呢個女人。」

她續稱：「其實我都覺得佢幾慘，30幾歲，咁年輕就因畀人呃咗筆錢，仲要為咗幫佢，去借財務公司，搞到自己一身債。」

阿儀知道Ronald性格怕事，就代男朋友追債，登入Ronald的社交平台帳戶，並以Ronald的身份與小希交涉，追問何時還錢。阿儀向小希表示手握所有轉帳紀錄，小希曾一度否認自己沒有借錢。

而小希過往為了成功借錢，曾簽下借據，又交出前男友身份證、現任男友居住地址、親父的身份證與工作地點。

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東張西望︱事主女友：始終佢都咁鍚我

主持魏柏豪到Ronald認識小希的按摩場所，發現已改建成持牌賓館。

他與攝製隊到小希爸爸工作的公司，小希爸爸表示不知道女兒向客人借巨款一事，並指沒有與女兒聯絡。

Ronald一邊還債一邊追債，並感謝女友：「我冇諗過喺呢個環境入面，都仲有咁嘅女朋友。」阿儀回應：「原諒咗，始終佢肯改過自新，我都唔介意陪佢捱一捱。始終佢都咁鍚我、咁愛我。」

Ronald表示無論現在或未來，都希望女友在他的身邊，並希望未來給女友更好的生活！

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