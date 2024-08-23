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星二代︱胡杏兒7歲仔廣州軍訓度過艱苦1星期 　不能與父母聯絡沒手機玩學獨立

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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Brendan完成了1星期軍訓，好叻仔！

【星二代/胡杏兒/李乘德/軍訓/暑假/開學】繼黃依汶送仔仔去軍訓後，胡杏兒和丈夫李乘德趁住暑假都送大仔李奕霆（Brendan）到廣州軍訓，這一個星期為Brendan帶來非一般體驗，早上6時起身、要自己洗衣服、又不能與父母聯繫，但Brendan都一一捱過，當爸爸Philip去接番仔仔時，反而是他哭了出來！

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胡杏兒和丈夫李乘德（Philip）先後誕下三子，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam），大仔已經升讀小一，開始要學獨立！早前一家五口到去馬爾代夫旅行歎世界，原來還有後續，就是大仔到廣州接受1星期的軍訓，游走「天堂與地獄之間」！

星二代︱胡杏兒大仔需跟足時間表

Brendan完成軍訓後，李乘德分享Brendan的「非一般暑假體驗」。在軍營中要學會自己獨立，包括6時起床，指定時間進食、沒有電子產品，到了晚上，就是鍛鍊功夫，寫作業，洗衣服及洗澡，然後睡覺。」跟足時間表做人！而在這1星期中，不能與父母聯絡，父母只能靠工作人員傳照片給家人，了解小朋友的進展，亦知道在沒有家人的幫助下，Brendan可以獨立處理多少事情。

軍訓照片:

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星二代︱胡杏兒大仔做事認真

據爸爸Philip所講，Brendan很喜歡士兵。而照片所見Brendan做事時又好認真，學揸槍、學急救等，都能夠一一完成所有事情，非常叻仔!1星期後，Philip到軍營接仔仔，期間Brendan與其他小朋友要向家人下跪，Brendan起身後與爸爸相擁，場面感人。Philip 1星期沒有見兒子變得很感觸，緊緊攬實Brendan，感動得哭出來。

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星二代︱胡杏兒大仔讀IB狀元搖籃吸引星二代入讀

Brendan就讀私立名校保良局蔡繼有學校。該校吸引不少星二代入讀，包括郭可盈和林文龍的女兒、胡諾言和陳琪的女兒、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒。而林文龍和郭可盈的女兒林天若（Tania）更是品學兼優的學霸，現已升上中學部。

私立的保良局蔡繼有學校教學模式傾向國際化，提供中小學一條龍12年雙語教育，首5年是小學課程，6年級開始中學課程，當中3年初中採用校本課程，高中則為2年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及2年國際文憑大學預科課程（IBDP）。

過去學校出產多名IB狀元，去年亦有4名學生考獲最高分45分，並有9名44分榜眼，11名43分探花。至於學費方面，該校202４-2５年度全年學費由1年級的$99,825至11、12年級的$146,927不等，分11期繳交。

保良局蔡繼有學校創校校長及全職學校顧問劉筱玲博士曾接受TOPick訪問表示，蔡繼有不排名次，不設精英班，沒定期默書，小朋友壓力大減，學校能營造愉快的學習氛圍。而且她指學校講求全人發展，為學生提供多元化的音體藝活動，例如該校小一生需學習一種樂器，她期望學生發展不同項目，讓小朋友發揮潛能找出強項。

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