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見招拆招風水局丨李蔓瑩公開元朗住宅　揭與楊天命關係匪淺

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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李蔓瑩原來同楊天命有關係

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）與同性富貴髮型師Joe拍拖以來愛得甜蜜，惟在今年5月Joe突然在個人IG以story方式寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知 唔好太低b」，雖然有關story不久便刪除，但早已被網民截圖並廣傳。

網民估計Joe發文是指伴侶Renee搭上有婦之夫，不過事後Renee發文澄清自己沒有搭上人夫，並交代與Joe其實已分手一段日子，而Joe亦澄清出的story與其和Renee之間的事無關。

宅男女神丨李蔓瑩發文公布與同性情人Joe已分手　Renee澄清沒搭上有婦之夫

住宅曝光

回復單身的Renee，近日亮相HOY TV節目《 見招拆招風水局》請教楊天命催旺桃花，更曝光自己位於元朗500多呎的住宅。

Renee的住宅設計簡約，3房一廳，家中加入不少木系裝飾增添溫馨和諧，而且，見她有不少擺設；睡房亦有不少公仔，床單亦是粉紅色為主，充滿少女味。

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楊天命爆與Renee關係

節目中，楊天命更大爆Renee是其契女，原來二人10年前已經上了契，只是沒有公開此消息：「因為10年前有朋友介紹，我話我發覺同你有少少似，如果我生個女應該同你咁靚，佢話係呀，我哋鼻哥都好長，都幾似。」

楊天命更批Renee將於今年遇上真命天子：「做老豆都希望你今年搵到好人家。」

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Renee坦承是雙性戀

Renee早年與TVB主持男友鄺家銘（阿占）分手，之後就與同性密友富貴髮型師Joe公開戀情，二人拍拖4年多，終也是分手收場。

Renee曾在網台喱騷節目《港女萬歲》中坦承自己是雙性戀：「我係雙性戀，冇分同男仔定女仔，只要大家相處好就得。」

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李蔓瑩 楊天命 娛樂人物職業 電視／電影／電台節目名 有線電視 娛樂行業

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