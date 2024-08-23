網絡熱話｜男子穿增高「洞洞鞋」　拗斷腳悲憤：我是第一個嗎？

▲ 男子穿增高「洞洞鞋」，拗斷腳悲憤：我是第一個嗎？

【洞洞鞋／厚底鞋／增高鞋／骨折／跌倒／網絡熱話】近年一款俗稱「洞洞鞋」的鞋子，因為輕便且質感軟彈而受到年輕人歡迎。不過，台灣一名男子因穿增高型洞洞鞋不慎跌倒，導致腿部骨折。他在社交平台上分享這段經歷，惹起大量網民共鳴，更紛紛呼籲「趕快丟掉」。

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穿洞洞鞋拗斷腳

一名男事主21日在「Threads」上發文分享慘痛經歷，指日前自己因穿增高型洞洞鞋，走路時不慎跌倒，「直接坐在地上，起不來」，導致右腿骨折，需要到醫院打石膏，令他無奈嘆：「走路走到腿斷掉，我是第一個嗎？」

他又提到，自己這雙洞洞鞋鞋底太厚、太高，亦有很多人因此扭傷骨折，所以奉勸各位網民盡量不要穿這類鞋子。

我幫你們體驗了骨折，這個傷害，我先扛下來了。有這雙鞋的，自己斟酌，真的注意安全...

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網民籲：趕快丟掉

帖文發出後惹不少「苦主」的共鳴，紛紛表示穿增高型洞洞鞋經常導致拐到、摔傷，並建議有同款鞋的人儘快丟掉，「我穿洞洞鞋拐到好幾次，超痛」、「這是真的，增高的洞洞鞋超級容易拐到，每次穿都一定會扭到」、「我也有拐到過！幸好沒有受傷很嚴重，從此不敢再穿」。

還有網民分享類似經歷，「我前陣子穿泡芙從樓梯上摔下來，萬幸只有韌帶受傷而已，整個嚇爛，去照X光還被X光師罵說就是鞋子太高你才會摔倒」、「我是騎車，急煞，腳下來的時候翻船，腳踝那斷了三根」、「我是上禮拜穿洞洞鞋出車禍被撞，才剛買幾天的洞洞鞋直接破掉，然後過幾天我的腳整個大瘀青，也不能久站久走…」。

其中還有一名女網友分享表示，自己因穿增高型洞洞鞋在樓梯上不慎拐到，從高處摔下來，導致骨折兩處，嚴重到需要開刀治療，無法下床如廁，要用尿布解決生理需求，「21歲了還得讓媽媽幫忙換尿布，真的丟臉到不行」。

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