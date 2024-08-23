法證先鋒VI劇透丨第11至15集劇情預告　星柏找到寶英大學好友村上雅美

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第10集劇集講到浩然、王靜回到譚發的單位，竟有重大發現，從而找到更多線索。

法證先鋒VI丨第11集（26/8）

譚發的女兒終於回港，浩然等向她道出譚發夫婦的死亡真相，怎料……

佩清的恩師邱浩基突然離世，佩清介紹他當護士的女兒邱潔瑩到冼陽的診所工作。

書婷因兒子曉明的緣故，決定向富豪馬夫人揭穿其孫馬志雲的秘密！有人蓄意駕車撞向李啟，事敗後逃去，有不少憑證顯示似是其前女友苗娜娜所為，浩然等往找娜娜協助調查。

佩清發現浩基的死因有可疑，調查後有重大發現！入住精神病院多年的殺人犯焦大衛，經醫生評估允許出院卻遭遇阻滯。

法證先鋒VI丨第12集（27/8）

多年前在幼稚園無差別殺人的焦大衛，在不少反對聲音下出院；星柏因某些緣故，一直關注其動向。

後來，發生一宗街頭隨機斬人案，釀成三人死亡，死者竟包括大衛！星柏等人到現場搜證，發現應屬於兇手的血跡，眾人再在實驗室重組案發經過。

浩然等人查到死者方耀海與大衛之恩怨，但卻發現另一死者李樹權跟二人根本毫無關聯！佩清為三名死者驗屍，有不少發現。

浩然、王靜往找本案的傷者、李樹權的太太莊少珊查問，得知案發經過。

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨第13集（28/8）

佩清驗屍後推測出斬人案兇手使用的兇器，星柏等則在兇手的血液樣本中有重要發現。

浩然等人憑著這些線索，找到一名疑兇！另一方面，佩清鍥而不捨調查恩師邱浩基之死的真相，找醫院的護士長查問。

斬人案疑兇的前女友、花店老闆彭倩玟突然失蹤，浩然等接報到其花店搜查，發現有可疑，遂找星柏等到現場搜證。

浩然等翻查大廈停車場的監控錄像，發現一輛貨車，司機形跡可疑。浩然等及後找到貨車，在車上尋獲線索。

法證先鋒VI丨第14集（29/8）

星柏在日本輾轉找到寶英大學時期的好友村上雅美，希望能找到有關寶英失蹤的線索，雅美提到自己曾遭一個戴面具的人綁架，事件竟與寶英有關。

星柏等人憑一些蛛絲馬跡，終在失蹤者彭倩玟的花店有新發現。

浩然等還找到監控錄像中形跡可疑的貨車司機，那司機被捕後保持緘默。

不少證據證明那司機曾到過花店，星柏、佩清卻認為案情仍存著甚多疑點。浩然等找上司機的妹妹協助調查，怎料竟發現意想不到的線索，逐步揭開真相！

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨第15集（30/8）

大馬富商李王愛蓮利誘其子李啟的前女友苗娜娜答應她的要求，雙方最終不歡而散。愛蓮長女李玥提出可替她解決此事，愛蓮表示若事成考慮選她作繼承人。

書婷奪得珠寶設計比賽的大獎，浩然、曉明為她慶祝，三人樂也融融。

娜娜拍攝廣告時，水晶吊燈突然掉下造成致命事故！浩然、星柏等先後到現場調查及搜證，有不少發現。

種種憑據顯示吊燈跌下是人為所致，現場的監控錄像還拍到兩個與廣告無關的可疑人物，包括一名車房技工及李啟……

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