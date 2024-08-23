  • 31°C
香港時間 : 2024823日 (五) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【美國／醫療事故／開腦／合成頭骨】駭人醫療事故！美國一名62歲男子於2022年因腦出血，於是在亞特蘭大一間醫院進行開腦手術，為了減輕顱內壓力，醫生當時為事主移除了一塊頭骨，打算於稍後時間重新植入。惟2個月後，頭骨竟不翼而飛，醫院因此需要製作合成頭骨作代替，並於2023年11月底重新植入事主頭部作修補，惟事後卻向事主索取1.9萬美元（約14.8萬港元），令事主憤然提告。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

綜合外地傳媒報道，62歲來自喬治亞州的男子Fernando Cluster於2022年9月因腦出血入院，亞特蘭大埃默里大學醫院（Emory University Hospital Midtown）醫生當時為了減輕顱內壓力，於是將事主一塊4.7x6英寸的頭骨切除。惟兩個月後，當Fernando身體有所恢復，可以接受重植頭骨手術時，醫院竟發現原先放於冷藏庫的頭骨不翼而飛。由於沒有頭骨，手術亦需要取消。而當時Fernando的病歷亦有備註指「有幾塊頭骨的身份識別不完整或遺失，但我們無法確定其中是否有Fernando的頭骨。」

點擊圖片放大
+3
+2

失去頭骨的Fernando由於頭部右側出現嚴重凹陷，醫院事後只好重新為他製作一塊合成頭骨，並於2023年11月底，植入Fernando的頭部，惟令Fernando氣憤的是，事後醫院竟向他收取製作頭骨的1.9萬美元費用。

同場加映: 按摩危機丨26歲OL肩頸酸痛按摩後腦中風　醫生警告 : 1個位置絕不能按

除此之外，Fernando於重植頭骨手術後，曾發生細菌感染，需要接受額外的手術，致一度無法正常工作，而期間的醫療費用亦已超過14.6萬美元（約113.7萬港元）。Fernando於是委託律師向醫院提告，指責醫院遺失頭骨，事後態度卻如此怠慢，因此，要求醫院賠償醫療費用和精神損失費。

同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

點擊圖片放大
+5
+4

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

同場加映:中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

醫療事故｜女大學生水腫變胖求醫　慘遭醫院誤診腎病　治療5日後不幸身亡　
14:15 2024/06/03
醫療事故｜女大學生水腫變胖求醫　慘遭醫院誤診腎病　治療5日後不幸身亡　
剝牙悲劇｜31歲女子剝智慧齒感染惡菌　病情蔓延頸肺暴瘦至27kg身亡
13:35 2024/05/16
剝牙悲劇｜31歲女子剝智慧齒感染惡菌　病情蔓延頸肺暴瘦至27kg身亡
醫療事故｜17歲少年左膝長骨瘤　主刀醫生中途衝出手術室：切錯腳
12:13 2024/05/17
醫療事故｜17歲少年左膝長骨瘤　主刀醫生中途衝出手術室：切錯腳

你可能感興趣

醫療事故｜女大學生水腫變胖求醫　慘遭醫院誤診腎病　治療5日後不幸身亡　
14:15 2024/06/03
醫療事故｜女大學生水腫變胖求醫　慘遭醫院誤診腎病　治療5日後不幸身亡　
剝牙悲劇｜31歲女子剝智慧齒感染惡菌　病情蔓延頸肺暴瘦至27kg身亡
13:35 2024/05/16
剝牙悲劇｜31歲女子剝智慧齒感染惡菌　病情蔓延頸肺暴瘦至27kg身亡
醫療事故｜17歲少年左膝長骨瘤　主刀醫生中途衝出手術室：切錯腳
12:13 2024/05/17
醫療事故｜17歲少年左膝長骨瘤　主刀醫生中途衝出手術室：切錯腳
醫療事故 醫生 美國

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心