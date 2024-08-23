醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜

【美國／醫療事故／開腦／合成頭骨】駭人醫療事故！美國一名62歲男子於2022年因腦出血，於是在亞特蘭大一間醫院進行開腦手術，為了減輕顱內壓力，醫生當時為事主移除了一塊頭骨，打算於稍後時間重新植入。惟2個月後，頭骨竟不翼而飛，醫院因此需要製作合成頭骨作代替，並於2023年11月底重新植入事主頭部作修補，惟事後卻向事主索取1.9萬美元（約14.8萬港元），令事主憤然提告。

最新影片:

綜合外地傳媒報道，62歲來自喬治亞州的男子Fernando Cluster於2022年9月因腦出血入院，亞特蘭大埃默里大學醫院（Emory University Hospital Midtown）醫生當時為了減輕顱內壓力，於是將事主一塊4.7x6英寸的頭骨切除。惟兩個月後，當Fernando身體有所恢復，可以接受重植頭骨手術時，醫院竟發現原先放於冷藏庫的頭骨不翼而飛。由於沒有頭骨，手術亦需要取消。而當時Fernando的病歷亦有備註指「有幾塊頭骨的身份識別不完整或遺失，但我們無法確定其中是否有Fernando的頭骨。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

失去頭骨的Fernando由於頭部右側出現嚴重凹陷，醫院事後只好重新為他製作一塊合成頭骨，並於2023年11月底，植入Fernando的頭部，惟令Fernando氣憤的是，事後醫院竟向他收取製作頭骨的1.9萬美元費用。

同場加映: 按摩危機丨26歲OL肩頸酸痛按摩後腦中風 醫生警告 : 1個位置絕不能按

除此之外，Fernando於重植頭骨手術後，曾發生細菌感染，需要接受額外的手術，致一度無法正常工作，而期間的醫療費用亦已超過14.6萬美元（約113.7萬港元）。Fernando於是委託律師向醫院提告，指責醫院遺失頭骨，事後態度卻如此怠慢，因此，要求醫院賠償醫療費用和精神損失費。

同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

同場加映:中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5