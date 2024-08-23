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台灣旅遊丨星之卡比台中限定祭 巨型卡比夾公仔機+打卡見面會

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

星之卡比要登陸台中了！期間限定卡比祭「Kirby's Toki-Meki☆Crane Fever Taiwan」由即日起至9月22日，將進駐台中Mitsui Shopping Park LaLaport，現場獎成可愛又復古的遊戲中心，大量卡比可以影相打卡、亦有大量限定周邊，仲有得打機！

為迎接大家，今次活動特設多個打卡位。包括巨型卡比拍照區，大大隻卡比坐在幻彩背景前等候大家，另一邊更有粉色夾公仔機，內裡有多隻不同造型的超可愛卡比，從內至外都是卡比的星際主題。

影夠打卡位，大家亦可以參加卡比拍照見面會，每逢星期六、日及中秋節當日（9月17日），卡比亦將現影與大家交流拍照！

除了影相，當然少不了掃貨！現場設有星之卡比限定店，多款特色周邊限量發售，其中包括迷你索袋及手挽袋、筆記符、襟章、立牌等等。

而為滿足一眾機迷，大家亦可到Nintendo Switch「星之卡比」遊戲專區打機！《星之卡比 探索發現》、《星之卡比 Wii 豪華版》遊戲都開放現場體驗。若這段時間到台中旅遊，仲唔快啲帶埋一樣鍾意卡比的朋友齊齊去打卡、掃貨兼打機？有排玩！

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「Kirby's Toki-Meki☆Crane Fever Taiwan」

日期：即日起至9月22日

開放時間：11am至10pm（星期一至五）；10:30am至10pm（星期六、日及公眾假期）

地點：Mitsui Shopping Park LaLaport台中 北館1F活動舞台區（台中市東區進德路 600 號）

＊免費入場

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