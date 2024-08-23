香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主

▲ 郭珮文生日快樂

港姐郭珮文（Juliana）昨日（8月22日）23歲生日，壽星女在社交網甫出多張獲朋友慶生相。相中可見，Juliana罕有收起性感，穿了黑色泰山裝上陣，對住海景享受晚餐，更擺出多個趣怪表情。

香港小姐x法證先鋒VI丨郭珮文突晒「床照」勁驚人 Juliana與肌肉男浴室親密互動超激

獲朋友慶生

而且，見其好友為她送上蛋糕和一紮花，認真有心思，其中一張相，Juliana更戴上皇冠與好友齊齊拍照留念，並發文表示「23 on 23 🎂」

相信與朋友簡簡單單慶祝，靜靜地度過23歲生日，Juliana已經覺得好開心，網民紛紛送上生日祝福，更叫她應該要「笑多啲」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5