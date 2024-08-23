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香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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郭珮文生日快樂

港姐郭珮文（Juliana）昨日（8月22日）23歲生日，壽星女在社交網甫出多張獲朋友慶生相。相中可見，Juliana罕有收起性感，穿了黑色泰山裝上陣，對住海景享受晚餐，更擺出多個趣怪表情。

香港小姐x法證先鋒VI丨郭珮文突晒「床照」勁驚人　Juliana與肌肉男浴室親密互動超激

獲朋友慶生

而且，見其好友為她送上蛋糕和一紮花，認真有心思，其中一張相，Juliana更戴上皇冠與好友齊齊拍照留念，並發文表示「23 on 23 🎂」

相信與朋友簡簡單單慶祝，靜靜地度過23歲生日，Juliana已經覺得好開心，網民紛紛送上生日祝福，更叫她應該要「笑多啲」。

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