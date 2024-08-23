奧運國家隊訪港門票｜carousell湧現高價收票帖文　最高出價1,500元較原價貴74倍

▲ 巴黎奧運會國家隊奧運代表團於8月29日（星期四）至31日訪港三日(康文署圖片)

巴黎奧運會國家隊奧運代表團於8月29日（星期四）至31日訪港三日，期間會出席3場公開活動與市民見面，包括在8月30日星期五晚上出席「奧運健兒大匯演」綜藝節目，星期六早上分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球/體操/乒乓球運動項目，及在維園泳池示範跳水/游泳項目。三場演出共有約5,300張門票昨早10時開售，約40分鐘後已售罄。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

TOPick發現有市民在網購平台高價收票，有人更出價1,500元買大匯演或跳水/游泳項目的門票，較原價20元高出74倍，惟今次門票採取實名制，康文署早前已提醒所有入場人士，進場需時核實個人資料，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

本網今日(23日)瀏覽本地網購平台carousell，輸入「奧運健兒」、「國家隊門票」及「奧運國家隊」的關鍵字，發現有最少18個帖文稱高價收演出門票，其中一個帖文更列明以$1500元購買大匯演或跳水/游泳項目的門票，其餘帖文則以300至1000元收購。

不過康文署早前已提醒，門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

8月29日至31日國家隊奧運代表團訪港行程如下：

三場公開活動

1. 「奧運健兒大滙演」

日期：8月30日(星期五)

時間︰晚上8時至9時30分

地點︰灣仔伊利沙伯體育館



2. 「內地奧運健兒展風采」 —— 羽毛球/體操/乒乓球示範

日期：8月31日 (星期六)

時間︰早上9時30分至11時30分

地點：伊利沙伯體育館



3. 「內地奧運健兒展風采」 —— 跳水/游泳示範

日期：8月31日 (星期六)

時間︰早上9時30分至11時30分

地點：維多利亞公園游泳池

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】