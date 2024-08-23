  • 31°C
香港時間 : 2024823日 (五) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

著數優惠｜元氣壽司會員600萬元大抽獎　送$25,000四人日本河口湖Glamping之旅

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

元氣壽司會員大抽獎「食食賞」，獎品總額高達600萬港元。（相片由元氣壽司提供）

想返「鄉下」來一個Glamping之旅，食元氣壽司就有機會！今年元氣會員大抽獎「食食賞」回歸，為答謝元氣尊尚會員及銀會員一直以來的喜愛和支持，今次抽獎總值逾600萬元，一連4周送出每周大獎和二獎，大獎為價值$25,000四人日本河口湖Glamping之旅、二獎是$5,000 Klook優惠碼，適用於Klook平台預訂日本當地活動。

元氣壽司會員大抽獎「食食賞」，獎品總額高達600萬港元。（相片由元氣壽司提供）

除旅遊獎外，「食食賞」尚有其他豐富獎品，元氣「代言人」屋太君和德德一系列實用可愛精品。加上其他元氣賞分、食品券及Klook優惠碼及手卷券，元氣Fans不能錯過。

點擊圖片放大
+6
+5

輕鬆成為銀會員

參加抽獎方法是，尊尚會員及銀會員只需於8月22日至9月18日期間消費每滿$180（必須為單一發票），便可獲得「元氣會員食食賞」抽獎機會一次，包括堂食、到店外賣自取以及外賣自取網上訂購，消費愈多，中獎機會愈多。參與抽獎的方式簡單，尊尚會員及銀會員憑會員帳戶惠顧後，於元氣壽司手機APP登入即可於APP內點選「食食賞」圖標進入抽獎頁面參加抽獎，電子獎品換領券隨即發送至手機APP的「優惠券」內，保證人人有賞，永不落空。

毛毯咕𠱸（相片由元氣壽司提供）

尚未成為銀會員毋須擔心，單次消費滿$100即可登記成為基本會員，於會籍期內的任何連續62天內累積消費滿$950，即可升級為銀會員，享受更多會員專屬優惠。

食食賞詳情  

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中秋美食2024｜多間餐廳推4-6人中秋套餐　「夜上海」維港靚景增添佳節氣氛
12:08 2024/08/22
中秋美食2024｜多間餐廳推4-6人中秋套餐　「夜上海」維港靚景增添佳節氣氛
飲食推介︱與伴侶尋找美食有助婚姻保鮮 推介3間性價比高餐廳隨時拍拖
12:23 2024/08/22
飲食推介︱與伴侶尋找美食有助婚姻保鮮 推介3間性價比高餐廳隨時拍拖
自助餐優惠｜香港W酒店自助餐1折優惠　低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋
19:42 2024/08/21
自助餐優惠｜香港W酒店自助餐1折優惠　低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋

你可能感興趣

中秋美食2024｜多間餐廳推4-6人中秋套餐　「夜上海」維港靚景增添佳節氣氛
12:08 2024/08/22
中秋美食2024｜多間餐廳推4-6人中秋套餐　「夜上海」維港靚景增添佳節氣氛
飲食推介︱與伴侶尋找美食有助婚姻保鮮 推介3間性價比高餐廳隨時拍拖
12:23 2024/08/22
飲食推介︱與伴侶尋找美食有助婚姻保鮮 推介3間性價比高餐廳隨時拍拖
自助餐優惠｜香港W酒店自助餐1折優惠　低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋
19:42 2024/08/21
自助餐優惠｜香港W酒店自助餐1折優惠　低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋
著數優惠 餐廳情報 美食 Klook 日本

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心