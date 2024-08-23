著數優惠｜元氣壽司會員600萬元大抽獎　送$25,000四人日本河口湖Glamping之旅

▲ 元氣壽司會員大抽獎「食食賞」，獎品總額高達600萬港元。（相片由元氣壽司提供）

想返「鄉下」來一個Glamping之旅，食元氣壽司就有機會！今年元氣會員大抽獎「食食賞」回歸，為答謝元氣尊尚會員及銀會員一直以來的喜愛和支持，今次抽獎總值逾600萬元，一連4周送出每周大獎和二獎，大獎為價值$25,000四人日本河口湖Glamping之旅、二獎是$5,000 Klook優惠碼，適用於Klook平台預訂日本當地活動。

▲ 元氣壽司會員大抽獎「食食賞」，獎品總額高達600萬港元。（相片由元氣壽司提供）

除旅遊獎外，「食食賞」尚有其他豐富獎品，元氣「代言人」屋太君和德德一系列實用可愛精品。加上其他元氣賞分、食品券及Klook優惠碼及手卷券，元氣Fans不能錯過。

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輕鬆成為銀會員

參加抽獎方法是，尊尚會員及銀會員只需於8月22日至9月18日期間消費每滿$180（必須為單一發票），便可獲得「元氣會員食食賞」抽獎機會一次，包括堂食、到店外賣自取以及外賣自取網上訂購，消費愈多，中獎機會愈多。參與抽獎的方式簡單，尊尚會員及銀會員憑會員帳戶惠顧後，於元氣壽司手機APP登入即可於APP內點選「食食賞」圖標進入抽獎頁面參加抽獎，電子獎品換領券隨即發送至手機APP的「優惠券」內，保證人人有賞，永不落空。

▲ 毛毯咕𠱸（相片由元氣壽司提供）

尚未成為銀會員毋須擔心，單次消費滿$100即可登記成為基本會員，於會籍期內的任何連續62天內累積消費滿$950，即可升級為銀會員，享受更多會員專屬優惠。

食食賞詳情

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