衛詩雅結婚丨Michelle孖父母為婚宴試菜　衛詩雅被爸爸爆性格火爆：驚佢嫁唔出

▲ 衛詩雅孖父母為婚宴試菜！

衛詩雅（Michelle）於6月27日公布接受圈外男友Kenley求婚，準新娘衛詩雅將於明年2月出嫁，正籌備婚禮的她早前跟父母到某酒家「試菜」，更拍片於個人頻道分享！

當天衛詩雅到了一間九龍城的傳統酒家，片後開首她說：「因為親戚很多，搵地方擺酒最頭痛，所以搵咗一段日子，我記得細個去飲宴時，最吸引我眼球是一對龍鳳呀，發現九龍城某酒家依然有這背景，所以約兩位大人物來試菜，我好緊張怕佢地亂說話。」

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▲ 準新娘衛詩雅！

兩老讚「未來女婿」乖仔

原來衛詩雅約了父母來試菜，她更透露計劃婚宴分兩場舉行，分別宴請家人和圈中朋友，席間更問父母喜歡中式抑或西式婚宴，衛母即說：「晚宴就中餐啦。」衛父同樣較傳統喜歡中式婚宴，更希望做足過大禮等儀式，衛父說：「因為一代一代唔同咗，咁就傳承唔到落去啦。」

期間衛母祝賀女兒：「恭喜你嫁個好丈夫呀！」問到覺得「準女婿」值多少分？衛父即說：「80分，都OK嘅，可能仲未熟絡我地。至於衛母給予85分：「嗰15分係因為跟我地有啲隔膜，都好乖，好尊重老人家。」原來「準女婿」曾跟衛詩雅父母拜年，不少聚會也出現。

衛詩雅稱是未婚夫主動要求出席聚會，她說：「我怕嚇親佢，佢太內斂，坐在一個角落唔出聲，但佢都堅持『唔好啦，你等埋我放工，我都想去呀。』」

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衛父爆女兒性格火爆：怕佢嫁唔出

問到有否擔心愛女嫁不出，衛父即說：「有架，我個女真係...」此時衛詩雅欲禁止父親再說下去，不過衛父續說：「我個女都幾忍受架，今時今日仲未嫁得出，我同佢講OK架啦，呢個忍得到佢都ok架啦。」

問到女兒有何缺點？衛父即說：「佢似我，性格火爆，有咩唔啱就直接講晒出口。」衛詩雅也承認跟爸爸較相像：「靚啲啦同埋守時，性格都似爸爸，佢率直到連自己秘密也說出來，反而媽媽就好聰明，佢好圓滑。」

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衛母不捨女兒

問兩老對禮金的要求，衛父覺得沒所謂：「禮金隨緣得架啦，錢銀不是問題，最重要是她幸福！」接著衛母說：「第一次嫁女時一亳子我都無要，所以女婿至今都咁錫我個女，我依家係嫁女，唔係賣女！」

衛母直言不捨女兒出嫁，她哽咽說：「之前兩個女出嫁我也沒有不捨，可能呢個係最後一個，我有啲唔捨得，感覺三個女真係要離開我呀。」衛詩雅即刻哄回媽咪：「放心！我會多點返屋企，你唔係無咗個女，你多咗個仔。」

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