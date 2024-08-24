  • 31°C
香港時間 : 2024824日 (六) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

衛詩雅結婚丨Michelle孖父母為婚宴試菜　衛詩雅被爸爸爆性格火爆：驚佢嫁唔出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

衛詩雅孖父母為婚宴試菜！

衛詩雅（Michelle）於6月27日公布接受圈外男友Kenley求婚，準新娘衛詩雅將於明年2月出嫁，正籌備婚禮的她早前跟父母到某酒家「試菜」，更拍片於個人頻道分享！

當天衛詩雅到了一間九龍城的傳統酒家，片後開首她說：「因為親戚很多，搵地方擺酒最頭痛，所以搵咗一段日子，我記得細個去飲宴時，最吸引我眼球是一對龍鳳呀，發現九龍城某酒家依然有這背景，所以約兩位大人物來試菜，我好緊張怕佢地亂說話。」

衛詩雅結婚丨自爆與醫生未婚夫邂逅經過　Michelle公開求婚片段：有婚前恐懼

準新娘衛詩雅！

兩老讚「未來女婿」乖仔

原來衛詩雅約了父母來試菜，她更透露計劃婚宴分兩場舉行，分別宴請家人和圈中朋友，席間更問父母喜歡中式抑或西式婚宴，衛母即說：「晚宴就中餐啦。」衛父同樣較傳統喜歡中式婚宴，更希望做足過大禮等儀式，衛父說：「因為一代一代唔同咗，咁就傳承唔到落去啦。」

期間衛母祝賀女兒：「恭喜你嫁個好丈夫呀！」問到覺得「準女婿」值多少分？衛父即說：「80分，都OK嘅，可能仲未熟絡我地。至於衛母給予85分：「嗰15分係因為跟我地有啲隔膜，都好乖，好尊重老人家。」原來「準女婿」曾跟衛詩雅父母拜年，不少聚會也出現。

衛詩雅稱是未婚夫主動要求出席聚會，她說：「我怕嚇親佢，佢太內斂，坐在一個角落唔出聲，但佢都堅持『唔好啦，你等埋我放工，我都想去呀。』」

衛詩雅結婚丨衛詩雅出道16年曾經歷零工作要借錢　考獲多個牌照保障生活

點擊圖片放大
+16
+15

衛父爆女兒性格火爆：怕佢嫁唔出

問到有否擔心愛女嫁不出，衛父即說：「有架，我個女真係...」此時衛詩雅欲禁止父親再說下去，不過衛父續說：「我個女都幾忍受架，今時今日仲未嫁得出，我同佢講OK架啦，呢個忍得到佢都ok架啦。」

問到女兒有何缺點？衛父即說：「佢似我，性格火爆，有咩唔啱就直接講晒出口。」衛詩雅也承認跟爸爸較相像：「靚啲啦同埋守時，性格都似爸爸，佢率直到連自己秘密也說出來，反而媽媽就好聰明，佢好圓滑。」

點擊圖片放大
+7
+6

衛母不捨女兒

問兩老對禮金的要求，衛父覺得沒所謂：「禮金隨緣得架啦，錢銀不是問題，最重要是她幸福！」接著衛母說：「第一次嫁女時一亳子我都無要，所以女婿至今都咁錫我個女，我依家係嫁女，唔係賣女！」

衛母直言不捨女兒出嫁，她哽咽說：「之前兩個女出嫁我也沒有不捨，可能呢個係最後一個，我有啲唔捨得，感覺三個女真係要離開我呀。」衛詩雅即刻哄回媽咪：「放心！我會多點返屋企，你唔係無咗個女，你多咗個仔。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
09:44 2024/06/28
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
16:13 2024/05/24
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路
21:59 2024/06/27
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路

你可能感興趣

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
09:44 2024/06/28
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
16:13 2024/05/24
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路
21:59 2024/06/27
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路
衛詩雅 娛樂人物職業 演員 KOL YouTube 娛樂行業 結婚 家庭關係 爸媽心聲

最高瀏覽

吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅　教早餐吃2種食物減肥不反彈
減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅　教早餐吃2種食物減肥不反彈
東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕
東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕
小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止
小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨