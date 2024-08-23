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止痛陷阱｜肩頸背痛狂用鎮痛貼可致胃出血腎功能衰退　專家揭2成份傷身：不要一直貼

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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鎮痛貼使用不當可導致內臟受損，台灣有專家提醒每次的用量及時間其實皆有上限 。

【腰酸背痛／肌肉痠痛／鎮痛貼／止痛藥／水楊酸／非類固醇消炎止痛藥／腎衰竭／胃出血】久坐不動、姿勢不良等習慣，都有可能引起肩頸膊痛，鎮痛貼亦因此成為不少都市人的恩物，然而不當使用，隨時可導致內臟受損。台灣就有專家提醒，鎮痛貼其實是有用量上限，且每次使用時，都不宜超過一個時間。

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台灣資深毒物科護理師譚敦慈在節目《健康零距離》中分享，指出大部分鎮痛貼的成分，皆含有水楊酸及非類固醇消炎止痛藥，而前者會經皮膚吸收，因此一旦貼太多片或使用時間過長，便有可能造成胃出血或腎臟功能受損，外國亦曾發生多宗同類案例。

那麼，市民應該如何正確使用鎮痛貼？她就列出以下3大注意事項，供市民參考

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譚敦慈表示，每次使用鎮痛貼其實最多只能貼2片，並且使用時間最好不要超過4至6個小時。此外，若疼痛部位有紅疹、擦傷或傷口，其實都不宜在上面使用鎮痛貼。她在最後作出提醒，如果連續3、4天使用鎮痛貼後，痠痛情況仍未見改善，便應該盡快求醫。

腎臟科醫生江守山亦曾在個人Facebook專頁發文分享病例，表示有兩位分別為54歲跟68歲、患有第3期及第4期腎衰竭的病人，因背痛跟膝頭痛使用了超過一個禮拜的鎮痛貼，結果被發現腎功能嚴重衰退。

他指出，不少人覺得鎮痛貼局部劑量較高、全身劑量較低，是比較安全的選項，但其實鎮痛貼上的止痛藥物會直接進入血液，不經肝臟代謝，更容易對腎臟造成傷害；而口服止痛藥由腸胃吸收之後，則會先經過肝臟，進行快速代謝降低藥物的濃度及毒性效果，反而比較安全。

因此江守山建議，如果腎臟功能不全的病人有止痛需求，應選擇含有辣椒素等沒有腎毒性的鎮痛貼。

更多相關報道：腎衰竭｜男教師腳痛貼鎮痛貼竟變末期腎衰竭　醫生揭原因：現1情況是腎病先兆【附10大傷腎惡習】

同場加映：10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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